Una profonda tragedia ha colpito la comunità di Siracusa, dove il giovane Matteo Di Franca, ventiquattrenne, ha perso la vita in un drammatico incidente in mare. Il suo corpo è stato recuperato il 19 luglio nelle acque antistanti contrada Isola, nel porto grande della città. Matteo era una figura molto conosciuta e stimata a Siracusa, attivo da anni nella Consulta comunale giovanile e impegnato nell'associazione di promozione sociale Giosef (Giovani senza frontiere). L'episodio, avvenuto nel pomeriggio, ha coinvolto anche altre persone che si trovavano a bordo di un natante insieme alla vittima.

La dinamica dell'incidente e l'intervento dei soccorsi

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, Matteo Di Franca sarebbe caduto in mare a seguito di una virata dell'imbarcazione. Subito dopo la caduta, il giovane sarebbe stato tragicamente colpito dalle eliche del natante, riportando lesioni gravissime. I soccorsi sono stati attivati con urgenza: una motovedetta della Guardia Costiera è intervenuta per recuperare il corpo del ventiquattrenne. Il trasporto d'urgenza è avvenuto verso la banchina 3 del Porto Grande, dove ad attendere c'erano due ambulanze del 118. Nonostante la tempestività degli operatori, le gravissime lesioni si sono rivelate fatali, e il decesso è stato constatato sul posto.

Le indagini in corso per chiarire le circostanze

I militari della Capitaneria di porto stanno conducendo un'approfondita indagine per chiarire l'esatta dinamica di questo tragico incidente. Le circostanze precise che hanno portato al drammatico evento non sono ancora state definite con certezza e rappresentano il fulcro degli accertamenti in corso da parte degli investigatori. Saranno le indagini avviate a ricostruire con esattezza quanto successo. Sono stati prontamente informati il magistrato di turno e il medico legale, incaricati di svolgere tutti gli accertamenti necessari. La ricostruzione ufficiale dei fatti rimane, al momento, al vaglio delle autorità competenti, che stanno lavorando per fornire risposte chiare sulla vicenda.

La notizia della scomparsa di Matteo Di Franca ha profondamente colpito la comunità locale, che ora attende con apprensione gli ulteriori sviluppi delle indagini, sperando che venga fatta piena luce su questa dolorosa perdita.