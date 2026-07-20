Una maglietta con la scritta "I can't breathe" è stata indossata dall'assessora alla Cultura della Regione Puglia, Silvia Miglietta, prima della presentazione di alcuni eventi. Il gesto simbolico è legato alla morte di Abderrahim Fakir, deceduto ieri a Bologna durante un intervento della polizia.

Il riferimento a George Floyd

La frase sulla maglietta è la stessa pronunciata da George Floyd il 25 maggio 2020, durante il violento arresto avvenuto a Minneapolis che ne provocò la morte.

L'assessora ha spiegato il significato della sua scelta.

"Ho scelto di indossare questa maglietta che è la frase che George Floyd ha pronunciato prima di morire, ammazzato a Minneapolis da un agente federale.

Probabilmente è la frase che ieri Fakir ha pronunciato prima di morire a Bologna per mano di due agenti della polizia".

Le parole sull'inchiesta

Miglietta ha sottolineato che saranno le indagini a ricostruire quanto accaduto, ma ha espresso la propria posizione sull'intervento.

"Sicuramente ci sono delle indagini che racconteranno la verità su quello che è successo ieri, ma intanto non possiamo non registrare l'atrocità di questo fermo che invece di tutelare una persona l'ha condotta alla morte in mezzo alla strada".