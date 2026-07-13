Il Comune di Aosta ha recentemente fornito chiarimenti in merito alla legittimità del proprio sistema di sosta a pagamento, sottolineando come una recente sentenza, relativa a una sanzione specifica in viale Conseil des Commis, non abbia in alcun modo dichiarato illegittimo l'intero impianto adottato dall'amministrazione. La decisione giudiziaria, infatti, non impone la realizzazione di parcheggi gratuiti accanto a tutte le aree a pagamento presenti nel centro storico cittadino.

La normativa vigente e le eccezioni per il centro storico

L'amministrazione comunale ha precisato che la normativa vigente prevede, in linea generale, la disponibilità di aree di sosta gratuita nelle vicinanze dei parcheggi a pagamento.

Tuttavia, la stessa normativa ammette specifiche eccezioni. Tra queste rientrano le zone urbanistiche classificate come 'zona A' e, in particolare, i centri storici, dove la regolamentazione della sosta può essere gestita attraverso gli strumenti urbanistici e i piani del traffico adottati dal Comune. È stato evidenziato che l'area di viale Conseil des Commis è già disciplinata da diversi atti comunali, tutti regolarmente approvati e in vigore prima che la sanzione contestata fosse emessa. Questi atti continuano a costituire il quadro di riferimento per l'organizzazione dei parcheggi sul territorio di Aosta.

Il ricorso respinto e la validità del quadro regolamentare

In un contesto correlato, il Tribunale di Aosta ha respinto il ricorso presentato dall’amministrazione comunale contro una precedente sentenza del giudice di pace.

Quest'ultima aveva annullato una multa per mancato pagamento della sosta in Avenue Conseil de Commis, rilevando l'assenza di parcheggi gratuiti nelle immediate vicinanze del luogo della sanzione, in riferimento all'articolo 7, comma 8 del Codice della Strada. Nonostante ciò, il Comune ribadisce che la normativa consente tali eccezioni per i centri storici e le zone urbanistiche particolari, un principio già applicato dall'amministrazione attraverso i propri strumenti urbanistici e i piani del traffico. Gli atti che regolano la sosta ad Aosta sono in vigore e mantengono la loro validità come riferimento per la gestione dei parcheggi cittadini.