Oggi si è verificata un'interruzione della circolazione ferroviaria su tutte le tratte della Circumvesuviana, la rete gestita dall'Ente Autonomo Volturno (EAV). Il blocco del servizio è durato circa un'ora e mezza, dalle ore 11:30 fino alle 13:00, momento in cui la normalità è stata progressivamente ripristinata su tutte le linee vesuviane. Questo stop temporaneo ha generato inevitabili disagi per i numerosi pendolari che ogni giorno si affidano a questa vitale infrastruttura di trasporto.

Dettagli sull'interruzione e motivazioni tecniche

L'interruzione è stata motivata da un surriscaldamento anomalo dei sistemi energetici che supportano le tecnologie di sicurezza ferroviaria.

L'EAV ha spiegato che la sospensione del servizio è stata una misura prudenziale, necessaria per garantire l'incolumità dei passeggeri e del personale di bordo. Questo problema tecnico ha richiesto un tempestivo intervento delle squadre specializzate, che hanno lavorato per identificare e risolvere l'anomalia. Una volta completate le verifiche e assicurato il pieno ripristino delle condizioni operative, la circolazione dei convogli è tornata alla normalità, minimizzando ulteriori ritardi e disagi per i viaggiatori.

L'Ente Autonomo Volturno e la gestione della Circumvesuviana

L'Ente Autonomo Volturno (EAV) svolge un ruolo centrale nella gestione e manutenzione delle linee ferroviarie vesuviane, inclusa la Circumvesuviana.

La società è incaricata di assicurare l'efficienza, la sicurezza e la regolarità del servizio di trasporto pubblico nell'intera area metropolitana di Napoli e nella zona vesuviana. La sua operatività include la gestione di interventi in caso di guasti, emergenze o situazioni che possano compromettere la fluidità e la sicurezza della circolazione. L'EAV, infatti, è costantemente impegnata nella risoluzione di criticità infrastrutturali, che in passato hanno incluso anche episodi di furto di cavi, evidenziando la complessità della gestione di una rete così estesa e vitale per la mobilità locale. La priorità assoluta dell'ente rimane la sicurezza dell'esercizio ferroviario. Per questo motivo, ogni anomalia viene affrontata con la massima celerità, al fine di limitare i disagi ai pendolari e garantire la continuità del servizio, un aspetto fondamentale per migliaia di cittadini che quotidianamente utilizzano la rete.