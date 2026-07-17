Una tragedia ha colpito la località balneare di Moneglia, dove una turista di 74 anni, originaria della Lombardia, ha tragicamente perso la vita a causa di un colpo di calore. L'anziana donna si è improvvisamente accasciata in spiaggia, sotto il sole. I bagnanti presenti hanno prontamente lanciato l'allarme, dando il via ai soccorsi.

I soccorsi e i rilievi delle autorità

Il servizio di emergenza 118 è stato allertato e sul posto sono giunti rapidamente medici e infermieri. Il personale sanitario ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione, tentando ogni sforzo per salvare la donna.

Purtroppo, nonostante l'impegno dei soccorritori, ogni tentativo si è rivelato vano e il decesso della turista lombarda è stato constato sul posto. Per gli adempimenti di rito e i rilievi del caso, è intervenuta anche la polizia urbana, avviando le indagini per ricostruire l'esatta dinamica e confermare le cause della morte.

Allerta caldo e raccomandazioni per la salute

Questo tragico episodio a Moneglia si inserisce in un periodo di temperature estremamente elevate che interessano numerose località balneari italiane. Le autorità sanitarie hanno reiterato gli allarmi per il disagio bioclimatico, evidenziando i rischi per la salute pubblica, in particolare per le categorie più vulnerabili come le persone anziane e i soggetti fragili.

Tra le raccomandazioni fondamentali, spicca l'invito a evitare l'esposizione prolungata al sole, specialmente durante le ore centrali della giornata, quando l'irraggiamento solare è massimo.

Il drammatico evento della turista a Moneglia, causato da un colpo di calore in spiaggia, funge da crudo monito sull'importanza cruciale di aderire scrupolosamente alle indicazioni preventive fornite dalle autorità sanitarie. È fondamentale prestare la massima attenzione ai segnali del proprio corpo e adottare comportamenti prudenti, soprattutto nei periodi di ondata di calore, quando le temperature massime possono raggiungere valori elevatissimi, rendendo l'ambiente pericoloso per la salute, specialmente per le fasce più deboli.