Una tragica fatalità ha colpito Montesano Salentino il 16 luglio 2026, quando un operaio di 33 anni, di nazionalità marocchina, ha perso la vita a seguito di una scarica elettrica. L'uomo era impegnato in lavori di installazione per un impianto di fibra ottica, operando su una scala e intervenendo su un palo della luce elettrica pubblica, al momento in cui è avvenuto il fatale incidente.

La vittima era impiegata presso una ditta specializzata con sede a Napoli, dedita all'installazione di infrastrutture per la fibra. L'episodio ha richiamato immediatamente l'attenzione delle autorità locali.

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i Carabinieri per i primi rilievi, affiancati dagli ispettori dello Spesal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro). Presente anche il sindaco di Montesano Salentino, Giuseppe Maglie, a testimonianza della gravità dell'accaduto e dell'impegno delle istituzioni.

Le dinamiche del tragico incidente

I dettagli emersi finora delineano un quadro di estrema drammaticità. L'operaio stava svolgendo delicate operazioni di posa della fibra ottica, una mansione che spesso richiede interventi su infrastrutture esistenti come i pali della luce. La scarica elettrica lo ha raggiunto mentre si trovava in quota, sulla scala, rendendo vano ogni tentativo di soccorso e causandone il decesso sul posto.

Le indagini sono state avviate per chiarire le esatte circostanze che hanno portato a questa fatalità e per accertare eventuali criticità nelle procedure di sicurezza sul lavoro.

Il ruolo cruciale dello Spesal nelle indagini

Il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, noto come Spesal, riveste un ruolo fondamentale in casi di incidenti sul lavoro. Questo organismo, parte delle Aziende Sanitarie Locali, ha il compito primario di vigilare sulla corretta applicazione delle normative di sicurezza e di condurre approfondite indagini quando si verificano eventi tragici come quello di Montesano Salentino. Gli ispettori dello Spesal sono stati incaricati di effettuare tutti i rilievi tecnici necessari, raccogliere testimonianze e verificare scrupolosamente il rispetto delle procedure e delle dotazioni di sicurezza sul luogo dell'intervento.

L'obiettivo è determinare se vi siano state violazioni delle norme o carenze che possano aver contribuito all'incidente, al fine di prevenire future tragedie e garantire una maggiore tutela dei lavoratori.

L'intervento delle istituzioni locali

La presenza del sindaco Giuseppe Maglie sul luogo della tragedia sottolinea l'impatto che l'evento ha avuto sulla comunità e l'attenzione delle istituzioni locali. Il primo cittadino ha affiancato le forze dell'ordine e gli enti preposti alla sicurezza sul lavoro, dimostrando la vicinanza dell'amministrazione comunale ai familiari della vittima e l'impegno nel garantire la tutela dei lavoratori impegnati in opere infrastrutturali essenziali per il territorio.

L'episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei cantieri e sulla necessità di controlli costanti per proteggere chi svolge mansioni ad alto rischio, specialmente in settori vitali come quello delle telecomunicazioni.