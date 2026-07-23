Un tragico incidente stradale ha scosso la riviera di Montesilvano nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio. Un uomo di cinquantatré anni, residente a Montesilvano, ha perso la vita sul colpo a seguito di uno scontro avvenuto sul lungomare, nella zona di Santa Filomena.

La dinamica dell'incidente, ancora al vaglio delle autorità, ha visto coinvolti un'automobile e una moto. I due mezzi viaggiavano in direzioni opposte quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati violentemente. A bordo della moto, oltre alla vittima, viaggiava una passeggera che è rimasta ferita.

Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.

Dettagli dell’incidente

L'impatto è stato fatale per il centauro di cinquantatré anni, deceduto immediatamente sul luogo dell'incidente. La passeggera della moto ha riportato delle ferite, ma la gravità delle stesse non è stata specificata. L'evento si è verificato nella notte tra il 22 e il 23 luglio, in un tratto del lungomare di Montesilvano situato in prossimità della zona di Santa Filomena.

Contesto territoriale

La zona di Santa Filomena rappresenta un'area costiera strategica di Montesilvano. Il lungomare che la attraversa non solo funge da collegamento vitale tra Montesilvano e Pescara, ma si estende anche attraverso la suggestiva riserva naturale Pineta di Santa Filomena.

Questa importante arteria stradale fa parte del tracciato della strada statale 16 Adriatica, caratterizzata da numerose intersezioni che facilitano l'accesso sia al centro urbano di Montesilvano sia alla vicina città di Pescara, rendendola un punto nevralgico per la viabilità locale.