Una tragedia ha scosso la Costiera Amalfitana, nel suggestivo tratto di Capo d'Orso, situato nel territorio comunale di Maiori, in provincia di Salerno. Un uomo di 35 anni, originario di Baronissi, è stato ritrovato senza vita nelle acque sottostanti la scogliera, dopo essere precipitato dal costone roccioso che costeggia la celebre Strada Statale 163 “Amalfitana”. L'incidente ha gettato un'ombra su uno dei punti panoramici più noti e amati della regione, frequentato da numerosi visitatori per i suoi scorci mozzafiato.

Il giovane era giunto in Costiera Amalfitana per trascorrere una serena giornata in compagnia della sua fidanzata.

La drammatica scoperta è avvenuta nel pomeriggio, quando il suo corpo è stato individuato poco dopo le ore 17. Le operazioni di ricerca, complesse e condotte sia via mare che via aria, hanno visto l'impegno congiunto di carabinieri, personale della Capitaneria di porto e dei soccorritori del 118. L'allarme era stato prontamente lanciato dalla fidanzata che, pur non essendo presente al momento esatto della caduta, ha immediatamente contattato le forze dell'ordine e si è recata sul posto per offrire la sua piena collaborazione alle autorità impegnate nelle ricerche e nei primi accertamenti.

Le prime ipotesi sulla dinamica dell’incidente

Le indagini sulla dinamica dell'accaduto sono tuttora in corso, ma l'ipotesi iniziale formulata dagli inquirenti propende per una caduta accidentale.

Si ritiene che il giovane di 35 anni possa aver perso l'equilibrio mentre era intento a scattare una fotografia dal punto panoramico di Capo d'Orso. Un momento di distrazione o un passo falso in un'area così esposta potrebbero aver causato la fatale precipitazione. La salma è stata sottoposta a sequestro, come prassi in questi casi, per consentire tutti gli accertamenti medico-legali necessari a chiarire ulteriormente le circostanze della morte. Le autorità competenti stanno lavorando per ricostruire con precisione ogni dettaglio di questa tragica vicenda.

Capo d'Orso e la bellezza della Strada Statale 163 “Amalfitana”

Capo d'Orso è un promontorio iconico che si erge maestoso lungo la Strada Statale 163 “Amalfitana”, un'arteria viaria di fama mondiale che connette i numerosi e incantevoli centri della Costiera Amalfitana.

Questa strada, celebre per la sua bellezza e i suoi paesaggi mozzafiato, è costellata di punti di osservazione che ogni anno attirano migliaia di visitatori, desiderosi di ammirare gli scorci suggestivi che si aprono sul mare. Il territorio di Maiori, dove si è consumata la tragedia, è una delle località più frequentate e apprezzate della provincia di Salerno. Con la sua offerta di servizi turistici e la vicinanza ad altre perle della Costiera, Maiori rappresenta una meta ambita per chi cerca la bellezza e l'atmosfera unica di questo tratto di costa, ora segnato da un evento così doloroso.