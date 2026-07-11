Un tragico incidente stradale ha causato la morte di un uomo di cinquant'anni nella notte tra il 10 e l'11 luglio 2026, lungo la strada statale 7, nei pressi dello svincolo di Matera centro. La vittima, residente a Crispiano (Taranto), era alla guida di un camion che, per cause in fase di accertamento, è precipitato da un cavalcavia. L'evento ha profondamente segnato la comunità e la viabilità locale.

Le squadre di soccorso sono intervenute con prontezza sul luogo del sinistro, all'ingresso della città dei Sassi. Gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso hanno purtroppo potuto solo constatare il decesso dell'autista.

Parallelamente, le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco hanno avviato le complesse operazioni. I Vigili del fuoco hanno lavorato per ore per recuperare l'automezzo precipitato e per mettere in sicurezza l'area, dimostrando professionalità nella gestione di una situazione critica.

L'incidente ha avuto un impatto significativo sulla circolazione stradale. Il tratto della statale 7 interessato ha subito rallentamenti considerevoli e limitazioni al traffico per tutta la durata delle operazioni di soccorso e recupero, richiedendo una gestione attenta della viabilità da parte delle autorità presenti sul posto.

Dinamica dell'incidente e interventi

La caduta del camion dal cavalcavia, avvenuta nella notte tra il 10 e l'11 luglio 2026 sulla statale 7, vicino allo svincolo di Matera centro, ha richiesto un coordinamento esemplare.

Gli operatori del 118 Basilicata soccorso hanno accertato la morte dell'uomo, mentre Vigili del fuoco e forze dell'ordine hanno operato per ore per il recupero del veicolo e la messa in sicurezza del tratto stradale. Questo impegno prolungato è stato indispensabile per ripristinare le condizioni di sicurezza e la viabilità.

Il sistema di emergenza e il suo ruolo

Il 118 Basilicata soccorso rappresenta il servizio regionale di emergenza sanitaria, cruciale per l'intervento in incidenti stradali e altre emergenze, garantendo la prima assistenza. L'azione congiunta dei Vigili del fuoco e delle forze dell'ordine è parimenti essenziale. Essi intervengono per il recupero dei mezzi coinvolti e per assicurare la sicurezza della viabilità in situazioni critiche come quella lungo la statale 7, gestendo ogni fase dell'emergenza con professionalità.