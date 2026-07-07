Un tragico incidente mortale ha scosso la mattina del 5 luglio 2026 l'autostrada A11, nel tratto compreso tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Un giovane motociclista di 21 anni ha perso la vita a seguito di un tamponamento tra la sua moto di grossa cilindrata, una Kawasaki, e un camper. L'impatto, avvenuto intorno alle 8:45 all'altezza del chilometro 42 in direzione Firenze, ha causato gravi disagi alla circolazione, con lunghe code e la conseguente chiusura temporanea del tratto autostradale per diverse ore.

La vittima, residente anch'essa in provincia di Pistoia, è stata sbalzata a terra violentemente a seguito della collisione, riportando ferite fatali.

I soccorsi sono stati immediati e massicci: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prontamente richiesto l'intervento dell'elicottero Pegaso. Tuttavia, nonostante i rapidi e disperati tentativi di rianimazione, il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista. L'elicottero è stato quindi fatto rientrare, in quanto il suo intervento si era purtroppo reso inutile.

Gestione del traffico e interventi sul posto

A seguito del grave incidente, il tratto autostradale interessato è stato chiuso al traffico per consentire le delicate operazioni di soccorso e i rilievi necessari. La riapertura è avvenuta intorno alle 10, con la circolazione limitata a una sola corsia.

Questa restrizione ha generato cinque chilometri di coda in direzione Firenze e significativi rallentamenti anche sulla corsia opposta, in direzione Mare, particolarmente frequentata nelle prime ore del mattino per i trasferimenti verso il litorale tirrenico. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, la polizia stradale e il personale del quarto tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. La dinamica esatta del tamponamento è attualmente al vaglio della Polizia Stradale di Montecatini Terme, che sta conducendo i rilievi per ricostruire con precisione l'accaduto e accertare eventuali responsabilità, un passaggio fondamentale per fare chiarezza sulla tragedia.

L'autostrada A11, conosciuta anche come Firenze-Mare, rappresenta un'arteria fondamentale per il collegamento tra l'entroterra toscano e la costa tirrenica, soprattutto durante il periodo estivo. La gestione del tratto interessato dall'incidente è affidata ad Autostrade per l’Italia, responsabile della manutenzione e della sicurezza della rete autostradale. L'azienda interviene prontamente nelle situazioni di emergenza e coordina il ripristino della viabilità in collaborazione con le forze dell’ordine e i servizi di soccorso, garantendo la massima efficienza nella gestione degli eventi critici e la sicurezza degli automobilisti che quotidianamente percorrono questa importante via di comunicazione.