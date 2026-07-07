Un grave incidente stradale si è verificato la mattina del 5 luglio 2026 sull'autostrada A11, nel tratto compreso tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Un motociclista di soli 21 anni ha tragicamente perso la vita a seguito di un tamponamento con un camper che lo precedeva. L'impatto è avvenuto intorno alle 8:45, poco prima dell'uscita per Montecatini, in direzione Firenze.

Le condizioni del giovane sono apparse immediatamente critiche. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, che ha incluso l'arrivo dell'elisoccorso Pegaso, il ragazzo è deceduto sul posto.

Al momento, l'identità del motociclista non è stata ancora resa nota. L'incidente ha richiesto l'immediata chiusura del tratto autostradale coinvolto, causando notevoli disagi alla circolazione e la formazione di lunghe code.

Gestione dell'emergenza e ripristino della viabilità

Il tratto dell'A11 tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme è rimasto interdetto al traffico per circa un'ora. La circolazione è stata gradualmente ripristinata su una sola corsia intorno alle ore 10. Durante il periodo di blocco, si sono registrati fino a cinque chilometri di coda in direzione Firenze. Per gestire l'intenso traffico, gli automobilisti provenienti da Pisa e diretti verso Firenze sono stati deviati all'uscita di Chiesina Uzzanese, con un percorso alternativo lungo la strada provinciale 23, per poi rientrare in autostrada alla stazione di Montecatini Terme.

Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale del 4° tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Dopo il completamento dei rilievi necessari e la rimozione dei veicoli coinvolti, il traffico è stato completamente ripristinato e l'autostrada è stata riaperta al transito regolare.

Il tratto autostradale interessato

L'autostrada A11, conosciuta anche come Firenze–Mare, rappresenta un'arteria fondamentale che collega Firenze con la costa tirrenica, attraversando la provincia di Pistoia. Il segmento tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme costituisce un nodo cruciale per il flusso veicolare tra la Toscana e le altre regioni.

La gestione e la sicurezza di questa importante porzione autostradale sono affidate al personale del 4° tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia, che interviene in caso di emergenze e coordina tutte le operazioni volte al ripristino della normale viabilità.