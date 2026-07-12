L'esercito giordano ha annunciato che tre missili provenienti dall'Iran sono caduti sul territorio del Regno di Giordania all'alba del 12 luglio 2026. La notizia è stata diffusa tramite un comunicato ufficiale, nel quale una fonte militare ha specificato che i lanci sono stati effettuati dal territorio iraniano. I proiettili sono precipitati in diverse località del paese, generando preoccupazione ma senza conseguenze gravi.

Danni Contenuti e Assenza di Vittime

A seguito dell'incidente, non si sono registrate vittime. Le autorità giordane hanno descritto i danni materiali causati dalla caduta dei missili come limitati e lievi.

Sebbene le aree specifiche colpite non siano state dettagliate nel comunicato, la situazione è stata prontamente gestita e posta sotto controllo dalle forze di sicurezza locali, che hanno assicurato la stabilità nelle zone interessate.

L'Intervento delle Forze Armate Giordane

Le Forze Armate Giordane (JAF) hanno svolto un ruolo cruciale nella gestione dell'emergenza. Esse sono responsabili della difesa e della sicurezza nazionale, intervenendo in situazioni critiche come quella verificatasi il 12 luglio 2026. La loro missione primaria include la salvaguardia della sovranità e dell'integrità territoriale della Giordania, attraverso un monitoraggio costante delle potenziali minacce esterne e una gestione efficace delle crisi che possono interessare il paese.

L'episodio ha evidenziato la prontezza operativa delle JAF nel rispondere a eventi inattesi.

Nonostante la gravità potenziale dell'accaduto, l'incidente non ha richiesto l'adozione di misure straordinarie da parte delle autorità. Tuttavia, è stato deciso di rafforzare il monitoraggio delle aree coinvolte per prevenire ulteriori episodi e garantire la sicurezza dei cittadini. Le indagini sulle circostanze esatte dell'accaduto sono attualmente in corso, con l'obiettivo di chiarire ogni aspetto relativo al lancio e alla caduta dei missili. La popolazione delle zone interessate è stata tempestivamente informata sull'assenza di rischi immediati, contribuendo a mantenere la calma e la fiducia nelle istituzioni.