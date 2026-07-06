I primi risarcimenti per gli internati nei lager nazisti a Trieste sono stati dichiarati definitivi. Il Tribunale civile di Trieste ha riconosciuto il diritto all’indennizzo per alcune delle vittime o per i loro eredi. Il procedimento ha riguardato persone che, durante la Seconda guerra mondiale, furono deportate e internate nei campi di concentramento nazisti, subendo privazioni e sofferenze.

Le sentenze del Tribunale hanno stabilito che i risarcimenti sono ora esecutivi, non essendo state presentate opposizioni nei termini previsti. Gli indennizzi sono destinati sia ai sopravvissuti agli internamenti sia ai familiari degli internati deceduti.

Le cifre variano in base ai casi, calcolate sul periodo di internamento e le condizioni subite dalle vittime.

Le decisioni definitive del Tribunale

Queste sentenze definitive rappresentano una tappa importante per il riconoscimento dei diritti delle vittime dei lager nazisti. Il Tribunale civile di Trieste ha esaminato la documentazione, valutando le prove di internamento e le conseguenze patite. Senza ricorsi, le decisioni sono inappellabili e gli indennizzi saranno erogati secondo le tempistiche procedurali.

Tra i beneficiari figurano ex internati ancora in vita ed eredi di chi ha perso la vita nei campi di concentramento. Questo riconoscimento economico risarcisce le sofferenze subite e il danno morale derivante dall’internamento forzato.

Il contesto storico degli internamenti a Trieste

Durante la Seconda guerra mondiale, numerosi cittadini, italiani e stranieri, furono deportati nei lager nazisti, inclusi molti residenti a Trieste e nel Friuli Venezia Giulia. Gli internamenti costituiscono una delle pagine più drammatiche della storia locale, con migliaia di persone costrette alla prigionia e a condizioni di vita estremamente dure.

Il riconoscimento dei risarcimenti da parte del Tribunale di Trieste si inserisce in un percorso di giustizia e memoria storica, volto a restituire dignità alle vittime e ai loro familiari. Le procedure per gli indennizzi sono state avviate da tempo e, con queste sentenze, si compie un passo significativo nella tutela dei diritti degli ex internati.