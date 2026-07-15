Un violento nubifragio, accompagnato da forti raffiche di vento, ha colpito la provincia di Mantova l'11 luglio 2026, intorno alle ore 21.00. L'evento atmosferico ha causato ingenti danni e diffusi disagi su gran parte del territorio. Le intense precipitazioni hanno provocato allagamenti estesi, la caduta di numerosi alberi e rami, oltre a significativi rallentamenti alla circolazione stradale in diverse località del Mantovano. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in almeno venti interventi su tutto il territorio provinciale per garantire la messa in sicurezza delle aree più colpite.

Nel capoluogo, a Mantova, una pianta di grandi dimensioni è precipitata in strada Riviera Mincio, rimanendo pericolosamente sostenuta da un cavo telefonico. Questo ha reso necessaria la chiusura temporanea della strada da parte della polizia locale per consentire le operazioni di ripristino. I disagi si sono estesi a macchia d'olio in gran parte della provincia: ad Asola, un grosso albero è crollato su un'automobile in via Circonvallazione Ovest, bloccando completamente il traffico. A Viadana, i Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo la ciclabile di via Vanoni per rimuovere una pianta caduta. A Canneto sull’Oglio, la furia del vento ha danneggiato gravemente i vivai, rovesciando vasi, fiori e piante.

Anche a Bozzolo si sono registrati alberi abbattuti, tegole precipitate e danni strutturali al Palazzo dei Principi e all’ex Pretura. La statale 10 Padana Inferiore è rimasta interrotta in un senso di marcia, aggravando ulteriormente i problemi di viabilità.

Blackout e disagi diffusi nella provincia di Mantova

Il maltempo ha causato anche numerosi blackout temporanei, lasciando al buio diverse zone. In particolare, nelle aree urbane di corso Garibaldi e Gradaro a Mantova, si sono registrate interruzioni dell'energia elettrica. Oltre a ciò, sono stati segnalati danni alle centraline dei servizi pubblici, compromettendo ulteriormente le infrastrutture. In alcune località, come San Benedetto Po, nelle frazioni di Gorgo e Portiolo, il temporale è stato accompagnato da una violenta grandinata che ha provocato un'interruzione della corrente elettrica durata circa mezz'ora.

Fortunatamente, la situazione è rientrata gradualmente nella normalità con il ripristino dell'energia poco dopo le ore 22.00.

A Gazoldo degli Ippoliti, l'intervento della polizia locale è stato cruciale per ripristinare la circolazione stradale, precedentemente interrotta dalla caduta di alberi. Nel Destra Secchia, la pioggia battente e il vento forte hanno caratterizzato l'evento, mentre nell'Alto Mantovano i danni complessivi risultano al momento più limitati. Nonostante l'elevato numero di richieste di intervento pervenute al centralino dei Vigili del Fuoco, finalizzate alla messa in sicurezza delle aree colpite, è importante sottolineare che non sono stati segnalati feriti, un dato confortante in un contesto di tale intensità.

Annullato il concerto dei Jethro Tull: un evento simbolo del maltempo

Tra le conseguenze più sentite del maltempo, l'annullamento del concerto dei Jethro Tull, atteso in piazza Sordello a Mantova, ha rappresentato un significativo dispiacere per molti. Gli organizzatori dell'evento hanno prontamente comunicato che le modalità per il rimborso dei biglietti saranno rese note nei prossimi giorni. L'impatto del fenomeno meteorologico si è manifestato in modo disomogeneo su tutto il territorio provinciale, con condizioni atmosferiche e danni variabili a seconda delle specifiche località interessate dal nubifragio.