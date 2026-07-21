Il decimo anniversario del gemellaggio tra la città umbra di Gubbio e la località ungherese di Szentendre è stato celebrato con iniziative significative. L'evento ha consolidato un legame di amicizia e collaborazione nato nel 2016, rafforzando il rapporto decennale tra le due comunità.

Le celebrazioni si sono svolte a Gubbio, dove una delegazione di Szentendre è stata accolta dalle autorità locali. La cerimonia ha ripercorso i momenti salienti del rapporto tra le due comunità. Le attività hanno incluso incontri istituzionali, scambi culturali e momenti di convivialità, per la condivisione di esperienze e progetti comuni.

Iniziative e progetti congiunti

Durante le celebrazioni, sono stati organizzati eventi culturali e visite guidate che hanno coinvolto cittadini e rappresentanti. Il gemellaggio, avviato nel 2016, ha promosso iniziative per la conoscenza reciproca, la valorizzazione delle tradizioni e lo sviluppo di collaborazioni culturali e sociali. Tra i numerosi progetti congiunti, spiccano scambi tra scuole, manifestazioni artistiche e appuntamenti istituzionali.

Il valore della cooperazione internazionale

Il gemellaggio tra Gubbio e Szentendre ha assunto un ruolo cruciale nel favorire il dialogo tra le comunità e nel promuovere i valori di amicizia e cooperazione internazionale. Le autorità hanno sottolineato l'importanza di mantenere vivo questo legame, un prezioso esempio di collaborazione tra realtà europee.

Durante la cerimonia, è stato ricordato che "Il gemellaggio è una risorsa per le nostre comunità e un ponte tra culture diverse".

Le celebrazioni del decennale hanno confermato la volontà di proseguire lungo il percorso tracciato. L'obiettivo resta sviluppare ulteriori progetti comuni e rafforzare i rapporti tra Gubbio e Szentendre.