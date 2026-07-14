Un undicenne è stato tratto in salvo dagli agenti della polizia di Cremona dopo essere rimasto intrappolato all'interno di un'auto parcheggiata sotto il sole cocente. L'episodio, avvenuto lunedì 14 luglio 2026, ha visto l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine a seguito della segnalazione di un attento cittadino. La città di Cremona, in quel momento, era stretta nella morsa di una intensa ondata di caldo, con temperature che superavano i 35 gradi Celsius, rendendo la situazione particolarmente critica per il minore.

L'allarme è scattato intorno alle 12:30, quando un cliente di un supermercato, appena terminata la spesa, ha notato il ragazzino in evidente difficoltà che chiedeva aiuto dall'interno del veicolo, fermo in uno degli stalli di servizio.

Senza esitare, l'uomo ha immediatamente allertato le autorità, innescando una rapida risposta.

L'intervento della polizia e il salvataggio

Sul posto sono giunti prontamente gli equipaggi di due Volanti della Questura. I poliziotti hanno trovato il minore in uno stato di effettiva difficoltà respiratoria, dopo aver trascorso circa quaranta minuti chiuso nell'abitacolo. Con professionalità e calma, gli agenti sono riusciti a tranquillizzare il bambino e, collaborando con lui, lo hanno aiutato a uscire in sicurezza dal portellone posteriore del bagagliaio, liberandolo dalla trappola di calore.

Una volta fuori dall'auto, il ragazzo è stato immediatamente affidato ai soccorritori del 118, che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore.

Qui è rimasto in osservazione per circa due ore. Fortunatamente, le sue condizioni di salute sono rapidamente migliorate e, al momento, non destano alcuna preoccupazione, scongiurando così conseguenze più gravi grazie al pronto intervento.

Le conseguenze per la madre e i rischi del caldo

Nel frattempo, la madre del giovane, che si era allontanata dal parcheggio insieme all'altro figlio, è stata rintracciata. La donna ha spiegato di aver perso la cognizione del tempo, una giustificazione che non ha impedito alle autorità di denunciarla in stato di libertà. L'episodio sottolinea ancora una volta i gravi pericoli legati all'abbandono di bambini all'interno di veicoli, specialmente in condizioni di temperature elevate.

È fondamentale ricordare che lasciare bambini incustoditi in auto, anche per brevi periodi, rappresenta un rischio gravissimo per la loro incolumità. Le temperature all'interno di un abitacolo possono aumentare vertiginosamente in pochi minuti, raggiungendo livelli letali anche quando la temperatura esterna non sembra eccessivamente calda. Questo fenomeno è particolarmente accentuato durante le giornate estive, dove il colpo di calore può manifestarsi rapidamente con esiti drammatici.

Le autorità raccomandano la massima prudenza e attenzione, invitando chiunque dovesse notare situazioni di potenziale pericolo a segnalare immediatamente il fatto alle forze dell'ordine. Un intervento tempestivo può fare la differenza tra un lieto fine e una tragedia.