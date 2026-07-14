Il Tribunale di Ancona ha recentemente respinto il ricorso presentato da un gruppo di infermieri in servizio presso la casa circondariale di Montacuto, situata nelle Marche. La vertenza riguardava l'assegnazione di attività tipiche dell'operatore socio-sanitario (OSS), che gli infermieri ritenevano configurasse un demansionamento rispetto alle loro specifiche qualifiche professionali e al loro percorso formativo.

La decisione del giudice ha posto fine a una controversia che vedeva gli infermieri contestare la natura dei compiti loro affidati. Essi sostenevano che l'esecuzione di mansioni proprie degli OSS compromettesse il loro ruolo e la loro dignità professionale all'interno della struttura penitenziaria.

La sentenza del Tribunale e le sue motivazioni

Nella sua pronuncia, il giudice ha chiarito che lo svolgimento di determinate attività riconducibili alla figura dell'OSS da parte degli infermieri non implica, di per sé, una riduzione del livello professionale o un effettivo demansionamento. Il Tribunale ha evidenziato come tali mansioni rientrino comunque nel più ampio spettro delle competenze e delle responsabilità che sono affidate agli infermieri nel peculiare contesto di una struttura detentiva.

Il ricorso era stato promosso da diversi infermieri che lamentavano una presunta attribuzione sistematica di compiti specifici dell'operatore socio-sanitario. A loro avviso, questa pratica avrebbe violato la specificità della loro formazione accademica e delle loro competenze professionali, portando a una dequalificazione.

Tuttavia, il giudice ha valutato che, considerate le peculiarità dell'ambiente lavorativo del carcere di Montacuto, tali attività non configurano una reale dequalificazione professionale per gli infermieri coinvolti.

La sentenza sottolinea l'importanza di analizzare il contesto specifico in cui le mansioni vengono svolte. Nel caso della casa circondariale, la natura delle esigenze assistenziali e la necessità di una gestione integrata del servizio sanitario giustificano, secondo il Tribunale, la flessibilità nell'assegnazione di alcuni compiti.

Il contesto operativo della casa circondariale di Montacuto

La casa circondariale di Montacuto, situata ad Ancona, rappresenta una delle principali strutture penitenziarie della regione Marche.

Al suo interno, operano diverse figure professionali sanitarie, tra cui gli infermieri e gli operatori socio-sanitari (OSS), i quali collaborano strettamente per assicurare l'assistenza sanitaria ai detenuti. Le mansioni e i ruoli assegnati al personale sanitario sono definiti dalle normative vigenti e, in particolare, dalle specifiche esigenze e dalla complessità dell'ambiente penitenziario.

Il Tribunale ha ribadito che una collaborazione sinergica tra le diverse figure professionali è un elemento indispensabile per garantire l'efficienza e la continuità del servizio sanitario all'interno della struttura detentiva. In questa prospettiva, l'assegnazione di compiti che, in altri contesti, potrebbero essere considerati esclusivi dell'OSS, agli infermieri di Montacuto, non è stata ritenuta una violazione delle disposizioni contrattuali né una lesione della dignità professionale.

La decisione evidenzia come, in un ambiente complesso come quello carcerario, la flessibilità operativa possa essere necessaria per rispondere efficacemente alle necessità assistenziali, sempre nel rispetto dei principi di professionalità e delle normative.