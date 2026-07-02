Il Vaticano ha ufficializzato la scomunica nei confronti dei vescovi lefebvriani coinvolti nelle nuove consacrazioni episcopali avvenute senza mandato pontificio. La decisione riguarda la Fraternità Sacerdotale San Pio X e arriva dopo un atto considerato dalla Santa Sede di natura scismatica, perché compiuto contro la volontà del Pontefice.

Secondo quanto indicato nel decreto firmato dal cardinale Víctor Manuel Fernández, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, i vescovi Alfonso de Galarreta e Bernard Fellay, insieme ai quattro nuovi vescovi consacrati, sono incorsi nella scomunica “latae sententiae”.

Si tratta di una sanzione che, nel diritto canonico, scatta automaticamente nel momento in cui viene compiuto l’atto ritenuto contrario alla comunione con la Chiesa.

Vaticano, ufficializzata la scomunica per i vescovi lefebvriani: il decreto dopo le nuove consacrazioni

Al centro del provvedimento ci sono le consacrazioni di quattro presbiteri avvenute senza l’autorizzazione del Papa. Per il Vaticano, il punto non riguarda soltanto una questione disciplinare, ma il rapporto stesso con l’autorità pontificia. La consacrazione episcopale senza mandato del Pontefice viene infatti considerata un gesto particolarmente grave, perché incide direttamente sull’unità della Chiesa e sulla comunione ecclesiale.

Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha chiarito anche la posizione dei fedeli laici. Non viene indicata una condanna automatica per chi partecipa occasionalmente ad attività legate alla Fraternità Sacerdotale San Pio X. Diverso, invece, è il caso di chi aderisce formalmente alla Fraternità condividendo lo strappo dottrinale e disciplinare con Roma. In questi casi, le singole situazioni dovranno essere valutate caso per caso.

La confessione e il matrimonio celebrati o assistiti da questi ministri non sono ritenuti validi dalla Chiesa cattolica

Un altro passaggio delicato riguarda i sacramenti. Il Vaticano ha avvertito i fedeli che i ministri della Fraternità amministrano i sacramenti in modo illecito.

Inoltre, secondo quanto indicato dal provvedimento, la confessione e il matrimonio celebrati o assistiti da questi ministri non sono ritenuti validi dalla Chiesa cattolica. È un chiarimento destinato ad avere conseguenze concrete per i fedeli che frequentano stabilmente ambienti legati alla Fraternità.

Nonostante la durezza del decreto, il Vaticano lascia aperta la strada del rientro nella piena comunione. Nel documento viene infatti ribadita la disponibilità della Chiesa ad accogliere chi desideri ricomporre la frattura con Roma. Il messaggio appare quindi duplice: da una parte la conferma di una linea ferma contro gli atti considerati scismatici, dall’altra l’invito a superare la rottura e a tornare dentro il perimetro della comunione ecclesiale.