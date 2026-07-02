Jannik Sinner continua la sua corsa sull’erba londinese e conquista l’accesso al terzo turno di Wimbledon 2026. Il tennista azzurro ha superato il portoghese Nuno Borges in tre set, imponendosi con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 in un match più complicato di quanto il risultato possa lasciare immaginare. La partita, valida per il secondo turno dello Slam, ha confermato la solidità del numero uno, ma anche qualche difficoltà nel trovare subito il ritmo migliore sulla superficie inglese.

Per Sinner non è stata una passeggiata. Borges ha giocato con coraggio, restando aggrappato al match soprattutto nei primi due set, entrambi decisi al tie-break.

L’azzurro, però, ha saputo alzare il livello nei momenti decisivi, evitando che la sfida prendesse una piega pericolosa. La differenza si è vista soprattutto nella gestione dei punti pesanti, dove Jannik ha confermato lucidità e freddezza da grande campione.

Il primo set

Il primo set ha mostrato subito un equilibrio inatteso, con Borges capace di tenere bene il campo e di rispondere colpo su colpo. Sinner non ha sempre dominato negli scambi, ma ha avuto il merito di non disunirsi. Nel tie-break ha trovato maggiore precisione, chiudendo 7-4 e indirizzando una partita che, fino a quel momento, era rimasta aperta.

Ancora più delicato il secondo parziale, nel quale il portoghese è riuscito a mettere in difficoltà l’azzurro.

Borges ha avuto l’occasione di servire per il set sul 5-4, ma Sinner ha reagito nel momento più importante, recuperando il break e portando nuovamente la frazione al tie-break. Lì il numero uno ha cambiato passo, imponendosi con un netto 7-2 e mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione.

Il terzo set

Nel terzo set, con due parziali di vantaggio, Jannik ha gestito meglio la pressione e ha trovato il break decisivo per chiudere 6-4. La vittoria gli permette di proseguire il cammino a Wimbledon senza spendere energie eccessive, anche se la prestazione lascia qualche margine di miglioramento. Sull’erba, infatti, ogni turno può nascondere insidie e anche un match apparentemente sotto controllo può complicarsi rapidamente.

Al prossimo turno Sinner affronterà lo statunitense Jenson Brooksby, che ha battuto Ignacio Buse guadagnandosi così la sfida con l’azzurro. Sarà un altro test importante per capire il livello reale di Jannik in questa edizione del torneo londinese. Il passaggio del turno, però, resta il segnale più importante: anche senza brillare in ogni fase della partita, Sinner ha trovato il modo di vincere, confermando ancora una volta la sua capacità di essere decisivo quando il match entra nei momenti più caldi.