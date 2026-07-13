Quattro giovani, di cui due minorenni, sono stati denunciati dalla polizia per la brutale aggressione subita da un ciclista di 44 anni. L'episodio è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a Camaiore, in Versilia, lungo la strada che conduce a Monteggiori, nella frazione collinare di Santa Lucia. I quattro si sono presentati al commissariato di Viareggio – i due minorenni accompagnati dai genitori – e sono stati denunciati per lesioni personali in concorso e omissione di soccorso.

La vittima, Federico Pedonese, residente a Camaiore e appassionato di ciclismo, stava percorrendo la strada in sella alla sua bicicletta quando è stato avvicinato da un'auto con a bordo i giovani.

Secondo le ricostruzioni, questi avrebbero iniziato a sbeffeggiarlo e insultarlo. Ne è scaturito un breve diverbio, sufficiente a scatenare la loro reazione rabbiosa e sproporzionata. I ragazzi sono scesi dall'auto, hanno aggredito l'uomo, scaraventandolo a terra e procurandogli la frattura del femore sinistro. Nonostante le sue disperate richieste di aiuto, il gruppo è risalito in auto e si è dileguato a tutta velocità, lasciando il ciclista ferito e dolorante.

Le Indagini e i Soccorsi

Le indagini, condotte dal commissariato di Viareggio, hanno avuto una svolta decisiva grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, che ha permesso l'individuazione della targa dell'auto usata per la fuga.

La ricostruzione degli eventi è stata supportata anche dalle dichiarazioni del 44enne e dalla testimonianza di una residente nelle vicinanze, che ha allertato i soccorsi. Il ciclista è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Versilia, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La prognosi per le gravi ferite riportate supera i quaranta giorni.

Durante l'aggressione, sono stati anche danneggiati alcuni vasi ornamentali nella piazzetta della chiesa del borgo di Santa Lucia, considerati beni della comunità. Il Comune di Camaiore, tramite il sindaco Marcello Pierucci, ha annunciato l'intenzione di sporgere denuncia per questi danneggiamenti. La polizia locale ha già effettuato un sopralluogo per accertare l'entità dei danni.

Sviluppi e Contesto dell'Aggressione

Un quinto giovane, che si ritiene abbia partecipato all'aggressione, non si è ancora costituito e la sua identificazione è tuttora in corso. Le autorità procedono d'ufficio con le indagini per fare piena luce sull'accaduto. La frazione di Santa Lucia, teatro dell'episodio, è una località collinare di Camaiore, apprezzata per i suoi percorsi panoramici e frequentata da appassionati di ciclismo. La tempestività dell'intervento investigativo è stata garantita anche dall'efficacia dei sistemi di videosorveglianza, rivelatisi fondamentali per l'identificazione dei responsabili.