L'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ha rivolto un accorato appello a chi amministra la città, sollecitando una profonda «conversione etica e spirituale». Questo richiamo è emerso durante un recente incontro pubblico, nel quale Lorefice ha sottolineato la cruciale importanza dei valori fondamentali nella gestione della cosa pubblica e nella guida della comunità. La sua voce si è levata per evidenziare come la governance debba essere intrinsecamente legata a principi morali e spirituali, indispensabili per un'azione amministrativa orientata al bene comune.

La responsabilità etica nella gestione pubblica

Nel suo intervento, l'arcivescovo Lorefice ha delineato come chiunque ricopra incarichi di responsabilità in città debba essere guidato da saldi principi etici e spirituali. Ha rimarcato che la cura della comunità richiede un impegno autentico e una visione lungimirante, costantemente orientata al benessere collettivo. «La città ha un bisogno impellente di amministratori che si lascino guidare da una forte coscienza morale», ha affermato Lorefice, evidenziando la necessità di un approccio che trascenda la mera gestione tecnica.

L'alto prelato ha inoltre invitato a una riflessione approfondita sul senso profondo del servizio pubblico. Ha ribadito con forza che «la politica deve essere vissuta come servizio e non come potere», un monito che richiama l'essenza stessa dell'impegno civico: dedicarsi alla collettività con spirito di abnegazione e integrità, ponendo gli interessi dei cittadini al di sopra di ogni ambizione personale.

Questa prospettiva mira a rifondare il rapporto tra istituzioni e cittadini sulla base della fiducia.

L'influenza della spiritualità nella vita civica

Lorefice ha ulteriormente approfondito il suo pensiero, ribadendo con convinzione che la dimensione spirituale non è un aspetto marginale, ma un elemento costitutivo per tutti coloro che si dedicano alla cosa pubblica. Ha chiarito che la «conversione» di cui parla non è solo un fatto personale, ma si estende e coinvolge attivamente l'intera collettività e le istituzioni che la rappresentano. Si tratta di un processo di rinnovamento che deve permeare ogni livello della società.

L'arcivescovo ha quindi esortato a un recupero vigoroso del senso di comunità, invitando a promuovere attivamente scelte politiche e amministrative che pongano al centro la dignità inalienabile della persona e i principi della giustizia sociale.

Queste sono le colonne portanti su cui costruire una società più equa e solidale, capace di rispondere concretamente ai bisogni di tutti. La sua visione è quella di una città dove etica e spiritualità guidino le decisioni per un futuro migliore.

A conclusione del suo significativo intervento, Lorefice ha richiamato l'importanza cruciale della testimonianza personale degli amministratori. Ha enfatizzato che l'esempio fornito da chi detiene cariche pubbliche è uno strumento essenziale per costruire e consolidare la fiducia tra cittadini e istituzioni. Un comportamento esemplare e trasparente è la base per un legame solido. Ha infine esortato a un ampio rinnovamento che coinvolga attivamente tutti i livelli della società civile, in un impegno corale per il bene comune.