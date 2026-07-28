Viva Servizi ha inaugurato un nuovo sportello clienti a Fabriano, situato all'interno del Centro Commerciale Il Gentile. Questa apertura rappresenta un passo significativo nell'espansione dei servizi offerti dall'azienda nel territorio marchigiano. L'iniziativa mira a rafforzare la presenza di Viva Servizi nella zona, fornendo un punto di riferimento diretto per i cittadini che necessitano di assistenza e informazioni relative ai servizi idrici.

Il nuovo sportello sarà operativo dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle 8:30 alle 16:30.

Gli utenti potranno rivolgersi al personale qualificato per gestire pratiche contrattuali, ricevere informazioni sulle forniture idriche e ottenere supporto su eventuali problematiche legate ai servizi erogati. La scelta strategica della posizione, all'interno di un centro commerciale facilmente accessibile, è stata pensata per agevolare l'accesso a tutta la cittadinanza di Fabriano e delle aree limitrofe.

Il nuovo sportello: servizi e accessibilità

Il nuovo sportello clienti di Viva Servizi, presso il Centro Commerciale Il Gentile, si aggiunge agli altri punti di assistenza già presenti nella provincia di Ancona. La struttura è dotata di spazi dedicati all'accoglienza e alla consulenza personalizzata, con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio e ridurre i tempi di attesa per gli utenti.

Viva Servizi mette a disposizione personale qualificato per la gestione di tutte le pratiche relative a contratti, pagamenti, volture, reclami e richieste di informazioni tecniche.

L'azienda ha sottolineato l'importanza di un rapporto diretto con l'utenza, dichiarando la volontà di "essere sempre più vicini ai nostri clienti, offrendo un servizio puntuale e facilmente accessibile". Questa iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di potenziamento della rete di sportelli fisici, che si affiancano ai canali digitali e telefonici già attivi per garantire un'assistenza completa.

L'impegno di Viva Servizi sul territorio fabrianese

Viva Servizi opera come gestore del servizio idrico integrato in numerosi comuni della provincia di Ancona, inclusa Fabriano.

L'azienda si occupa della gestione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture idriche, garantendo la fornitura di acqua potabile e la gestione delle reti di distribuzione. Oltre all'assistenza agli utenti, Viva Servizi informa regolarmente la cittadinanza su eventuali sospensioni o interruzioni del servizio, come nel caso di comunicazioni relative a lavori programmati o interventi di manutenzione straordinaria.

La presenza di uno sportello fisico a Fabriano permette di rafforzare il contatto diretto con la popolazione, offrendo un supporto immediato in caso di necessità e facilitando la risoluzione delle pratiche amministrative. L'apertura presso il Centro Commerciale Il Gentile rappresenta, dunque, un ulteriore passo nell'impegno di Viva Servizi per una gestione efficiente e trasparente del servizio idrico locale, consolidando la sua presenza e il suo supporto alla comunità.