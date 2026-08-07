Un cantiere è attualmente operativo sull'autostrada A14, nel tratto abruzzese compreso tra Roseto e Pineto in direzione sud, causando significativi disagi alla circolazione con una coda che si estende per dieci chilometri. L'intervento si è reso indispensabile per il ripristino della pavimentazione stradale, gravemente danneggiata a seguito dell'incendio di un mezzo pesante verificatosi nel pomeriggio del 6 agosto 2026. Le operazioni di rifacimento della carreggiata sono, al momento, in fase di completamento.

Alle ore 9:45 circa di oggi, 7 agosto 2026, il traffico in corrispondenza del cantiere transita su una sola corsia, sia per i veicoli diretti verso Pescara che per quelli in direzione Ancona.

Questa configurazione sta inevitabilmente generando i rallentamenti e le lunghe code segnalate. Per mitigare i disagi subiti dagli automobilisti e dai camionisti rimasti bloccati nel lungo incolonnamento, sono state avviate le operazioni di distribuzione dell'acqua.

L'incidente e le ripercussioni sulla viabilità

L'incendio che ha coinvolto il mezzo pesante ha avuto ripercussioni significative, provocando danni estesi alla pavimentazione stradale e rendendo pertanto indispensabile l'allestimento immediato del cantiere. Le autorità preposte alla gestione della viabilità hanno prontamente implementato un sistema di transito su una sola corsia per senso di marcia. Questa misura, seppur necessaria per la sicurezza e per consentire i lavori, ha purtroppo contribuito in maniera determinante alla formazione delle attuali code e ai rallentamenti che interessano entrambe le direzioni di marcia.

Il coordinamento degli interventi di emergenza

Il tratto autostradale A14 tra Roseto e Pineto è gestito da Autostrade per l'Italia, società concessionaria della manutenzione e sicurezza della rete viaria. In situazioni di emergenza, come incidenti o incendi che compromettono la normale circolazione, Autostrade per l'Italia coordina gli interventi di ripristino. La società garantisce supporto e assistenza agli utenti, attraverso la distribuzione di acqua e l'assistenza sul posto. Tali operazioni avvengono in stretta collaborazione con Protezione Civile, Polizia Stradale e mezzi di soccorso meccanico, tutti impegnati per riportare la situazione alla normalità e garantire la sicurezza degli automobilisti.