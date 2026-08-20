Un giovane di origini ucraine è stato accoltellato al collo e a un braccio a Tor San Lorenzo, frazione del comune di Ardea, sul litorale sud di Roma. L'episodio di violenza si è verificato il 20 agosto 2026, quando la vittima si è recata sotto casa di un uomo di 36 anni per chiedere chiarimenti su alcuni dissidi personali. Alla base della discussione, le attenzioni che l'aggressore riservava alla madre del giovane. Il 36enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

La dinamica dell'aggressione e le indagini

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il giovane di origini ucraine non gradiva il comportamento dell'uomo nei confronti della propria madre e aveva deciso di affrontarlo direttamente.

La discussione, iniziata per chiarire la questione, è rapidamente degenerata in una violenta aggressione. Il 36enne ha sferrato diverse coltellate contro la vittima, ferendola gravemente al collo e a un braccio. Anche l'aggressore ha riportato una ferita a un braccio durante la colluttazione.

I carabinieri, intervenuti prontamente presso l'abitazione dell'aggressore, hanno rinvenuto nel lavello della cucina un coltellino sporco di sangue. Si ipotizza che l'uomo abbia tentato di lavare l'arma per eliminare le prove dell'accaduto. Le testimonianze raccolte sul posto hanno permesso alle forze dell'ordine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

L'arresto e le condizioni della vittima

In seguito all'aggressione, il 36enne è stato immediatamente arrestato con la grave accusa di tentato omicidio e successivamente trasferito nel carcere di Velletri, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. La vittima, ricoverata in ospedale in codice rosso, è fortunatamente cosciente e non in pericolo di vita. Il giovane ha confermato la versione dei fatti fornita dai testimoni e ha formalmente sporto denuncia contro il suo aggressore, contribuendo in modo determinante alla chiusura del quadro investigativo.

Il contesto di Tor San Lorenzo e Ardea

L'evento si è consumato a Tor San Lorenzo, una delle principali frazioni del comune di Ardea, situato nella città metropolitana di Roma Capitale, nella regione Lazio.

Il territorio di Ardea si estende per oltre 50 chilometri quadrati e include diverse località costiere e aree residenziali. Tor San Lorenzo, in particolare, è una zona caratterizzata da una popolazione in costante crescita e da una significativa presenza di residenti di diverse nazionalità. L'amministrazione comunale di Ardea è responsabile della gestione dei servizi pubblici e della sicurezza sul proprio territorio.