Un uomo di 33 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l'applicazione del dispositivo di controllo elettronico ad Acireale, nella provincia di Catania. Il provvedimento è scaturito da gravi indizi di colpevolezza relativi a presunti atti persecutori, violazione di domicilio e lesioni personali aggravate, tutti perpetrati ai danni della sua ex compagna. La misura cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Catania, è stata eseguita dagli agenti del commissariato di polizia di Acireale, operando su specifica disposizione della procura distrettuale.

L'intervento delle forze dell'ordine mira a garantire la sicurezza della vittima e a prevenire la reiterazione di simili condotte.

L'intervento delle forze dell'ordine e la ricostruzione dei fatti

Il procedimento giudiziario ha preso avvio a seguito di un'attenta serie di accertamenti, avviati dopo un intervento urgente delle forze dell'ordine. Questo è avvenuto nella notte del 24 giugno 2026, quando gli agenti si sono recati presso l'abitazione di una donna di 30 anni, la quale aveva avuto una precedente relazione sentimentale con l'indagato. Gli investigatori hanno meticolosamente ricostruito una complessa serie di condotte che, secondo le accuse, si sarebbero protratte nel tempo ben oltre la cessazione del rapporto di coppia.

Tali azioni avrebbero generato nella vittima un perdurante e profondo stato di ansia, accompagnato da un costante timore per la propria incolumità fisica e psicologica.

Le condotte persecutorie e l'escalation della violenza

Dagli elementi raccolti durante le indagini è emerso un quadro preoccupante: l'uomo, nonostante la chiusura della relazione, avrebbe continuato a presentarsi con insistenza presso l'abitazione della sua ex compagna. Non solo, in diverse occasioni si sarebbe anche introdotto al suo interno senza autorizzazione, violando così la sua sfera privata e il suo diritto alla tranquillità domestica. A queste azioni si sarebbe aggiunta l'attività di pedinamento, un comportamento che ha contribuito ad alimentare il senso di costante sorveglianza e minaccia percepito dalla donna.

La situazione, già grave, sarebbe ulteriormente degenerata in un episodio di violenza fisica, quando il 33enne avrebbe aggredito la donna, aggravando ulteriormente il quadro delle accuse a suo carico.

La misura cautelare: arresti domiciliari con braccialetto elettronico

La decisione di applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari, con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico, è stata presa per ragioni di estrema urgenza e necessità. L'obiettivo primario è la tutela della vittima, garantendo che l'uomo non possa più avvicinarsi o entrare in contatto con la sua ex compagna, prevenendo così la possibilità di ulteriori episodi di violenza o persecuzione. L'intervento tempestivo della polizia, basato su segnalazioni dettagliate e su una scrupolosa raccolta di prove, ha permesso di delineare con chiarezza la successione dei fatti contestati e di ottenere il provvedimento cautelare.

Questa misura, prevista dall'ordinamento giudiziario italiano, è finalizzata a limitare la libertà personale dell'indagato in presenza di gravi indizi di colpevolezza, assicurando al contempo la sicurezza delle persone coinvolte e il corretto svolgimento delle indagini preliminari.