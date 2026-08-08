È morto all'età di 97 anni Roberto Costanzo, storico esponente della Democrazia Cristiana e figura di rilievo nella vita politica e istituzionale della provincia di Benevento. La sua scomparsa è avvenuta a San Marco dei Cavoti, suo paese natale, al quale è rimasto profondamente legato. La notizia della sua morte segna la fine di un'era per la politica campana e beneventana, ricordando il suo significativo contributo.

Il primo assessore regionale all'Agricoltura in Campania

Con l'istituzione delle Regioni a statuto ordinario nel 1970, Roberto Costanzo entrò a far parte della prima giunta regionale della Campania, assumendo il ruolo di primo assessore all'Agricoltura.

Questo incarico segnò l'inizio di una lunga carriera dedicata alle istituzioni locali e allo sviluppo del territorio campano. La sua visione fu fondamentale per delineare le politiche agricole regionali. Successivamente, Costanzo fu eletto al Parlamento europeo nelle liste della Democrazia Cristiana, proseguendo il suo impegno politico anche a livello internazionale.

Impegno nella Camera di Commercio e per le aree interne

Dal 1991 al 2004, Roberto Costanzo ricoprì la carica di presidente della Camera di Commercio di Benevento, contribuendo alla promozione e allo sviluppo delle attività imprenditoriali locali. Ebbe anche incarichi ai vertici di Coldiretti, distinguendosi per il suo impegno nella rappresentanza degli agricoltori e nel sostegno al settore agricolo.

Anche dopo il pensionamento, Costanzo continuò a partecipare attivamente alla vita pubblica, intervenendo a convegni, scrivendo articoli e pubblicando libri sui temi delle aree interne.

La sua ultima pubblicazione, risalente al 2025, fu il volume "50 anni di Democrazia Cristiana nel Sannio". In quest'opera, Costanzo ripercorse la storia politica di una stagione vissuta in prima persona, offrendo una testimonianza preziosa. La sua attività e il suo contributo sono stati riconosciuti sia a livello locale che regionale, lasciando un'impronta indelebile nella storia istituzionale e sociale della Campania e della provincia di Benevento.