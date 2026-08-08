Il corpo senza vita di Daniela Florea, 35 anni, di origini romene, è stato rinvenuto lo scorso luglio a Torino, nel quartiere di Barriera di Milano. La donna era stata trovata avvolta in un telo e nascosta nel vano contenitore del letto all'interno di un appartamento situato in via Paisiello. La tragica scoperta ha scosso la comunità locale, portando all'apertura di un fascicolo per omicidio da parte della Procura. Al centro delle indagini, l'ex compagno della vittima, Daniel Trandafir, 45 anni, per il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

L'allarme che ha condotto al ritrovamento è scattato a seguito delle segnalazioni di alcuni vicini, insospettiti da un forte odore proveniente dall'abitazione. A ciò si è aggiunta l'assenza prolungata di Daniela Florea dal suo luogo di lavoro, una struttura sanitaria, che ha ulteriormente alimentato i timori. Sul posto sono prontamente intervenuti agenti delle Volanti, della polizia scientifica e della Squadra mobile, i quali hanno effettuato i primi rilievi. Il corpo della donna, al momento del ritrovamento, si trovava in avanzato stato di decomposizione, rendendo complesse le prime fasi dell'identificazione e della determinazione delle cause del decesso.

La scoperta del corpo e le prime indagini

Le indagini sono state immediatamente avviate per fare luce sulla morte di Daniela Florea. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio, e l'autopsia è stata disposta dalla PM Delia Boschetto. L'incarico è stato affidato al medico legale Roberto Testi, con l'obiettivo primario di chiarire la causa e il momento esatto del decesso. Un elemento cruciale emerso dai primi accertamenti è stato lo stato dell'appartamento: l'abitazione si presentava in ordine e priva di segni di effrazione o disordine. Questa circostanza ha portato gli investigatori a considerare meno probabile la pista di un furto degenerato in tragedia, orientando invece le attenzioni sulla possibilità che la vittima conoscesse il suo aggressore.

Nelle ore successive al ritrovamento, sono state ascoltate diverse persone tra conoscenti e vicini di casa, le cui testimonianze sono ritenute fondamentali per ricostruire le ultime ore di vita della donna e il contesto in cui è maturato il delitto.

L'ex compagno in custodia cautelare

Le attenzioni degli inquirenti si sono rapidamente concentrate su Daniel Trandafir, 45 anni, idraulico di origine romena ed ex compagno di Daniela Florea. L'uomo è stato identificato come il principale sospettato dell'omicidio. Nonostante la gip Anna Iadicicco non abbia convalidato il fermo, ritenendo non sussistente il pericolo di fuga, ha comunque disposto la custodia cautelare in carcere per Trandafir. Questa decisione sottolinea la gravità degli indizi raccolti a suo carico.

Il fascicolo d'indagine a suo carico è stato aperto per i reati di femminicidio, maltrattamenti in famiglia e occultamento di cadavere. La posizione dell'ex compagno rimane centrale nell'inchiesta, mentre si attendono gli esiti definitivi dell'autopsia e ulteriori sviluppi investigativi per delineare con precisione la dinamica dei tragici eventi che hanno portato alla morte di Daniela Florea a Torino.