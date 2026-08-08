L'assessora regionale Daniela Cameroni ha annunciato un importante incontro per lunedì, volto a fronteggiare i gravi danni causati dal maltempo nel Novarese. All'appuntamento parteciperanno l'assessore regionale all'Agricoltura e al Turismo Paolo Bongioanni, i tecnici della Regione Piemonte e i sindaci dei Comuni più colpiti dalle recenti e violente grandinate che hanno investito la provincia di Novara. L'iniziativa si rende necessaria a seguito dei pesanti danni provocati da grandine e vento nelle ore precedenti.

L'obiettivo primario, come dichiarato da Cameroni, è quello di «avere rapidamente un quadro preciso dei danni, ascoltare direttamente i territori e capire quali interventi possano essere messi in campo per sostenere le realtà più colpite».

L'assessora ha espresso particolare preoccupazione per il comparto vitivinicolo, che ha subito «danni pesantissimi a poche settimane dalla vendemmia». Nelle ore immediatamente successive all'ondata di maltempo, Cameroni si è già confrontata con Bongioanni per una prima valutazione della situazione e per pianificare le iniziative urgenti. Nel coordinamento sono stati coinvolti anche il presidente della Provincia di Novara, Marco Caccia, e il consigliere provinciale con delega al Verde e alle Manutenzioni, Lido Beltrame, mantenendo un contatto diretto con i territori per raccogliere le prime segnalazioni e necessità.

L'incontro con i sindaci e le priorità d'intervento

L'incontro di lunedì vedrà la partecipazione dei primi cittadini di Fara Novarese, Sizzano, Ghemme, Barengo e Romagnano Sesia.

Cameroni ha ribadito che «la priorità è agire in tempi rapidi e in maniera coordinata», con l'intento di raccogliere le prime valutazioni dettagliate dei danni e individuare le necessità più urgenti per avviare le procedure di supporto. L'assessora ha inoltre evidenziato la «sensibilità del presidente Alberto Cirio e l'attenzione di tutta la Giunta regionale», mostrando fiducia nella possibilità di ottenere ascolto e disponibilità anche da parte del Governo centrale, qualora fosse necessario un ulteriore sostegno per la ripresa del territorio.

Allagamenti e dati pluviometrici nel Novarese

Il maltempo che ha flagellato il Novarese ha causato allagamenti diffusi e disagi significativi. La tangenziale di Novara ha registrato limitazioni provvisorie alla viabilità proprio a causa degli allagamenti, con il personale Anas prontamente impegnato nelle operazioni di ripristino.

Nelle ultime 24 ore, le precipitazioni hanno raggiunto valori importanti: 51 mm a Cameri, 42 mm a Novara e 31 mm a Cerano, tra i dati pluviometrici più rilevanti. Squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile sono state attivamente impegnate sul territorio per monitorare la situazione e prestare soccorso nelle aree più colpite. L'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) aveva già emesso un'allerta gialla per gran parte del Piemonte, escludendo solamente l'area sudoccidentale, a conferma della gravità della perturbazione attesa e poi verificatasi.