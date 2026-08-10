La mattina del 10 agosto 2026, un incidente si è verificato all’aeroporto di Milano Linate, nell’area dell’aviazione generale. Un aereo turistico, muovendosi da una piazzola, ha urtato con il muso un’auto di servizio della società di handling. L’episodio, intorno alle 11:20, non ha registrato feriti.

Nell’auto, una Panda, un’operatrice, pur illesa, ha manifestato un forte stato di agitazione. L’allarme al 118 e ai Vigili del fuoco non ha richiesto interventi significativi. L’incidente ha causato una temporanea alterazione dell’operatività dello scalo: due voli in arrivo sono stati dirottati su Orio al Serio e Malpensa.

La situazione è tornata alla normalità in circa mezz’ora, dimostrando l'efficienza delle procedure.

Dinamica e risposta all'incidente a Linate

L’incidente ha coinvolto un aereo turistico e un veicolo di servizio della società di handling, operante nell’area privata dello scalo. La collisione è avvenuta mentre l’aereo si muoveva da una piazzola, colpendo l’auto frontalmente. La prontezza dei soccorsi e l’assenza di danni gravi hanno limitato l’impatto sull’operatività. Il rapido ripristino ha evidenziato l’efficacia delle misure di sicurezza e delle procedure di emergenza.

L'aeroporto di Milano Linate e la sicurezza operativa

L’aeroporto di Milano Linate, ufficialmente “Aeroporto Enrico Forlanini”, è uno dei principali scali italiani, a circa sette chilometri dal centro di Milano.

La struttura include un’area per l’aviazione generale (voli privati e turistici) e sezioni per i voli commerciali. La gestione dello scalo è affidata a SEA Aeroporti di Milano, responsabile della sicurezza e della gestione emergenze. L’efficienza delle procedure ha permesso il celere ritorno alla piena operatività, minimizzando i disagi e confermando l’affidabilità dei protocolli di sicurezza.