La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso una nuova allerta meteo di colore giallo per la giornata di giovedì 6 agosto, valida dalle ore 13 alle 21. L'avviso riguarda l'intero territorio regionale e segnala l'arrivo di temporali improvvisi, anche di forte intensità, accompagnati da un elevato rischio idrogeologico. Le autorità locali sono invitate ad adottare tutte le misure preventive necessarie per mitigare i potenziali impatti.

Le previsioni, basate sulle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici attuali e sulla loro evoluzione, indicano un quadro di marcata instabilità atmosferica.

I fenomeni temporaleschi potranno avere una rapida evoluzione e raggiungere una particolare intensità a scala locale. Si prevedono rovesci, possibili grandinate, raffiche di vento e fulmini, elementi che potrebbero arrecare danni significativi a coperture e strutture esposte, oltre a compromettere la stabilità del verde pubblico.

Il rischio idrogeologico evidenziato dall'allerta è particolarmente rilevante. Tra i fenomeni di impatto al suolo attesi figurano allagamenti diffusi, possibili esondazioni dei corsi d'acqua con superamento dei livelli idrometrici, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, nonché caduta massi e frane, aggravate dalla fragilità dei suoli. Queste condizioni richiedono la massima attenzione e l'adozione di precauzioni immediate.

Misure Preventive e Raccomandazioni

L'avviso, diramato a tutti i Comuni dalla Sala Operativa Unificata Regionale (SORU), sottolinea l'importanza di attuare con prontezza tutte le misure strutturali e non strutturali previste dalle rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile. L'obiettivo è prevenire, mitigare e contrastare efficacemente i fenomeni previsti. Un'attenzione specifica è richiesta per la verifica della corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche, soprattutto in previsione delle forti raffiche di vento.

Contesto Nazionale del Maltempo

La fase di maltempo non si limita alla Campania, ma interessa anche altre regioni del Sud Italia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha infatti segnalato il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, che coinvolgono, oltre alla Campania, anche la Calabria e la Sicilia. Questi fenomeni sono caratterizzati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica, estendendo le criticità a un'ampia porzione del meridione.

Il bollettino nazionale di criticità e di allerta, costantemente aggiornato, fornisce un quadro complessivo delle condizioni meteorologiche avverse e delle criticità idrogeologiche e idrauliche attese su scala nazionale. La gestione delle informazioni sui livelli di allerta regionali e sulle specifiche misure di prevenzione adottate è affidata alle strutture territoriali di Protezione Civile, che mantengono un contatto costante con il Dipartimento per monitorare l'evoluzione della situazione e coordinare gli interventi necessari.