Il Comune di Aosta ha ufficialmente aderito alla campagna nazionale "Contro la violenza sulle donne, mai bandiera bianca", un'iniziativa chiave promossa dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) e dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'adesione a questa campagna sottolinea l'impegno istituzionale a non arretrare di fronte al fenomeno della violenza sulle donne, ribadendo la necessità di un contrasto costante.

Il Simbolo e il Messaggio della Campagna

Il simbolo della campagna, una bandiera bianca, è stato esposto presso il Municipio di Aosta.

Questo emblema mira a coinvolgere le comunità locali durante tutto l'anno. L'iniziativa evidenzia come il contrasto alla violenza di genere richieda un impegno costante: culturale, sociale e istituzionale. La vicesindaca di Aosta, Valeria Fadda, ha enfatizzato questa visione, dichiarando: "Questa adesione rappresenta una scelta di responsabilità e la volontà di rendere visibile un impegno che deve accompagnare ogni giorno l'azione delle istituzioni. La violenza contro le donne non può essere affrontata soltanto in occasione del 25 novembre: richiede attenzione quotidiana, ascolto, prevenzione e un profondo lavoro culturale, a partire dall'educazione al rispetto".

Un Impegno Nazionale Contro la Violenza

L'adesione di Aosta si inserisce in un contesto nazionale, con numerosi enti locali mobilitati per la stessa causa. Il Comune di Brindisi, ad esempio, ha aderito esponendo un banner con il messaggio sulle facciate del Palazzo di Città e della sede dei Servizi sociali. La Commissione Pari Opportunità di Brindisi ha ribadito l'importanza di un impegno costante, sottolineando come la lotta contro la violenza di genere debba essere quotidiana, oltre il 25 novembre. La diffusione di simboli visibili, dalla bandiera bianca ai banner, mira a rafforzare la consapevolezza culturale e a sensibilizzare la cittadinanza a contrastare la violenza sulle donne ogni giorno dell'anno.

La vicesindaca Fadda ha ulteriormente aggiunto: "Aderire a questa iniziativa significa affermare con chiarezza che nessuna donna deve essere lasciata sola e che tutta la comunità è chiamata a fare la propria parte. Aosta vuole contribuire attivamente a questo percorso, perché non può esserci una società realmente libera e inclusiva finché persistono violenza e discriminazioni di genere". Questo impegno mira a costruire una società dove rispetto e uguaglianza siano valori fondanti.