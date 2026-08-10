Un evento eccezionale e di grande rilevanza ha animato l'Ospedale San Pio di Benevento, dove in un arco temporale di sole ventiquattro ore si è registrato un vero e proprio boom di nascite: ben undici bambini sono venuti alla luce. Questo straordinario traguardo si è concretizzato tra il 9 e il 10 agosto 2026, all'interno del reparto di Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero sannita. Un tale afflusso ha naturalmente catturato l'attenzione e generato un clima di entusiasmo tra tutto il personale sanitario e le numerose famiglie coinvolte, evidenziando un momento di particolare vitalità per la struttura.

Il direttore del Dipartimento Materno-Infantile, Mario Zerella, ha espresso con orgoglio la sua soddisfazione, definendo l'accaduto un risultato di grande significato per l'intera struttura ospedaliera. "Siamo profondamente orgogliosi di questo traguardo, che non solo celebra la vita ma testimonia anche l'elevata qualità del lavoro svolto con instancabile dedizione dal nostro personale medico e infermieristico", ha dichiarato Zerella, sottolineando l'impegno costante. La maggior parte di queste nascite è avvenuta attraverso il parto spontaneo, un indicatore positivo di processi naturali. Tuttavia, in tre specifici casi, si è reso necessario ricorrere al parto cesareo per garantire la sicurezza.

È fondamentale evidenziare che, grazie alla cura e alla professionalità, tutti i neonati e le rispettive madri godono di ottime condizioni di salute, a conferma dell'eccellente assistenza fornita in ogni fase.

Il record di nascite e l'organizzazione impeccabile del reparto

Il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale San Pio ha stabilito un record notevole, accogliendo l'arrivo di undici nuovi nati in un unico giorno. Questo dato non è solo un numero, ma un chiaro indicatore dell'efficienza operativa e della professionalità che contraddistinguono il team. Il personale sanitario, composto da medici specialisti altamente qualificati, ostetriche esperte e infermieri dedicati, ha gestito con la massima attenzione e coordinazione tutte le delicate fasi delle nascite.

Hanno garantito un'assistenza continua, scrupolosa e personalizzata sia alle partorienti, supportandole in ogni momento, sia ai neonati, assicurando loro le prime cure essenziali. Il direttore Mario Zerella ha ulteriormente ribadito che "questo evento straordinario dimostra inequivocabilmente la capacità organizzativa e l'elevata professionalità del nostro team, sempre pronto a rispondere con prontezza ed efficacia anche alle esigenze più complesse e inaspettate".

L'Ospedale San Pio: un pilastro per la salute materno-infantile

L'Ospedale San Pio di Benevento si conferma, ancora una volta, un presidio sanitario di riferimento insostituibile per l'intera provincia sannita. La struttura è ampiamente riconosciuta per la sua vasta gamma di servizi essenziali, che includono reparti di emergenza, degenza e numerose specialistiche di alto livello.

Tra queste, riveste un ruolo di primaria importanza il Dipartimento Materno-Infantile, al cui interno opera l'essenziale reparto di Ostetricia e Ginecologia. L'ospedale si distingue in modo particolare per la sua costante attenzione e il suo profondo impegno verso la salute materno-infantile. Questo si traduce nell'assicurare elevatissimi standard di assistenza e cura a tutte le partorienti e ai loro neonati, consolidando così la sua reputazione di eccellenza e affidabilità nel panorama sanitario regionale e oltre.