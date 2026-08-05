Il consigliere regionale Nilo Arcudi (Tp-Uc) ha sollevato una questione di rilevanza per la sanità locale, denunciando che da diversi mesi la richiesta di un Consiglio comunale aperto per discutere il futuro dell'ospedale di Castiglione del Lago è rimasta senza risposta. La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, non avrebbe ancora fornito una data per un confronto pubblico, atteso da cittadini, operatori sanitari e associazioni del territorio. Il consigliere Arcudi sollecita dunque la presidente Proietti a partecipare a questo importante dibattito sul destino della struttura sanitaria.

Il nodo del confronto pubblico sull'ospedale

Nonostante le ripetute sollecitazioni, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, non ha ancora manifestato la propria disponibilità a partecipare a un incontro pubblico cruciale per il destino dell'ospedale di Castiglione del Lago. Arcudi ha sottolineato come, in contrasto con questa assenza, la presidente abbia trovato il tempo per presenziare ad altri eventi nel comune, come il taglio delle cannine. Il consigliere ha ribadito con fermezza: “Da diversi mesi la richiesta di partecipare ad un Consiglio comunale aperto per discutere il futuro dell'ospedale di Castiglione del Lago è rimasta senza risposta da parte della presidente della Regione, Stefania Proietti.

Nessuna data, nessun confronto con cittadini, operatori sanitari e associazioni del territorio.” Questa situazione alimenta le preoccupazioni sulla trasparenza e la partecipazione democratica nelle decisioni che riguardano la sanità locale.

Il Trasimeno: un territorio "acquisito" o trascurato?

Arcudi ha espresso serie preoccupazioni riguardo all'attenzione riservata alla zona del Trasimeno, paventando il rischio che “questo territorio venga considerato un bacino acquisito e per questo trattato con minore attenzione rispetto ad altre aree dell'Umbria”. Questa percezione di disinteresse è rafforzata dalla mancata risposta alla richiesta di confronto sull'ospedale. Per tale ragione, il consigliere ha rivolto un appello diretto alla presidente Proietti, chiedendole di “dare la propria disponibilità, senza ulteriori rinvii, a partecipare al Consiglio comunale aperto sull'ospedale di Castiglione del Lago”.

La sua posizione è chiara: “I cittadini del Trasimeno hanno diritto a risposte, non a comunicati”, evidenziando la necessità di un dialogo concreto e non solo di comunicazioni ufficiali.

L'importanza strategica dell'ospedale di Castiglione del Lago

L'ospedale di Castiglione del Lago rappresenta una delle principali strutture sanitarie e un punto di riferimento essenziale per l'intera popolazione della zona del Trasimeno. La sua funzione è vitale, fornendo servizi sanitari fondamentali ai residenti dei comuni limitrofi e costituendo un presidio irrinunciabile per la tutela della salute pubblica nell'area. La discussione sul suo futuro, pertanto, assume un'importanza cruciale per il benessere e la sicurezza sanitaria di migliaia di cittadini.