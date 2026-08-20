Il prossimo 9 ottobre prenderà il via ad Ascoli Piceno il processo a carico di sei uomini, accusati a vario titolo di essere coinvolti in una violenta aggressione avvenuta l'11 maggio scorso nel cuore del centro storico cittadino. La giudice per le indagini preliminari, Simona D'Ottavi, ha accolto la richiesta della Procura ascolana, disponendo il giudizio immediato per gli imputati. Il procedimento vede coinvolti cinque cittadini tunisini e un egiziano, tutti residenti ad Ascoli Piceno, con età comprese tra i 21 e i 33 anni.

Le accuse e la ricostruzione dell'aggressione

Le accuse contestate ai sei uomini sono gravi e diversificate: si va dal tentato omicidio in concorso alla violazione di domicilio, dalla rapina al danneggiamento, fino alla minaccia e al porto di armi o oggetti atti ad offendere. Tra gli strumenti sequestrati dagli investigatori figurano una katana, diversi coltelli e una mazza da baseball, elementi che sottolineano la potenziale gravità dei fatti. Due degli indagati erano stati arrestati e condotti in carcere subito dopo l'episodio, mentre per gli altri quattro erano stati disposti gli arresti domiciliari.

La dinamica dell'aggressione, ricostruita dagli inquirenti, suggerisce che il movente sia da ricercare in questioni sentimentali legate a una donna.

Il gruppo avrebbe raggiunto un'abitazione situata in rua della Campana, dove risiedevano tre cittadini egiziani. Qui, un confronto iniziale è rapidamente degenerato in un violento scontro. Le prime segnalazioni al numero di emergenza sono giunte poco dopo le 20, con passanti che riferivano di urla e persone in fuga tra le strette vie del quartiere. Alcuni dei partecipanti al raid si sarebbero mossi anche a bordo di monopattini elettrici, aggiungendo un dettaglio insolito alla scena.

L'intervento delle forze dell'ordine e le conseguenze

Lo scontro non si è limitato all'interno dell'abitazione, ma è proseguito all'esterno, trasformandosi in una serie di pugni, calci, minacce e inseguimenti che si sono svolti sotto gli occhi terrorizzati di residenti e passanti.

L'arrivo tempestivo di carabinieri e polizia ha permesso di riportare la situazione sotto controllo e di disperdere i contendenti. Durante l'episodio, un uomo è rimasto ferito e ha ricevuto le cure del personale del 118. Un settimo individuo, anch'esso coinvolto nel raid secondo l'accusa, è riuscito a rendersi irreperibile e, al momento, non è stato ancora identificato. La vicenda, che ha scosso il centro storico di Ascoli Piceno, si appresta ora a trovare il suo epilogo nelle aule del tribunale.

Il tribunale di Ascoli Piceno rappresenta l'organo giudiziario competente per l'intera provincia. La sua sede nel capoluogo marchigiano lo rende il punto di riferimento per la trattazione di procedimenti penali e civili di primo grado, gestendo una vasta gamma di reati in conformità con l'ordinamento giudiziario italiano.