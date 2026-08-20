Il mondo dell'ippica e gli innumerevoli appassionati di corse di cavalli sono in lutto per la scomparsa di Varenne, il leggendario trottatore che con le sue imprese ha scritto pagine indelebili nella storia dello sport. Il celebre campione, universalmente riconosciuto come uno dei più grandi di tutti i tempi, è stato cremato. Le sue ceneri troveranno riposo permanente e un luogo di memoria nell'Allevamento Il Grifone a Eboli, in provincia di Salerno, la medesima struttura che lo ha amorevolmente ospitato e accudito durante gli anni della sua meritata e serena pensione.

La notizia della sua dipartita, avvenuta all'età di 29 anni, è stata ufficialmente confermata proprio dall'allevamento campano, dove il "Capitano" – come era affettuosamente soprannominato – ha trascorso l'ultimo periodo della sua lunga, gloriosa e intensa esistenza, lontano dai riflettori delle competizioni ma sempre circondato da grande affetto e attenzione.

La carriera leggendaria e gli ultimi anni di Varenne, icona dell'ippica

Nel corso della sua straordinaria e ineguagliabile carriera agonistica, Varenne si era affermato con prepotenza come uno dei più grandi trottatori della storia, conquistando un'impressionante e vastissima serie di titoli e riconoscimenti che lo resero un'autentica icona non solo dell'ippica italiana, ma anche di quella internazionale.

Le sue vittorie, ottenute con una forza e una determinazione uniche, risuonarono in ogni angolo del mondo, trasformandolo in un vero e proprio simbolo di eccellenza, di potenza e di inarrestabile volontà nel panorama globale delle corse ippiche. La sua figura dominava le piste, lasciando un'impronta indelebile nella memoria collettiva. Dopo aver concluso la sua fulgida e trionfale carriera sui circuiti di gara, il campione aveva trovato un rifugio sereno, curato e altamente professionale nell'Allevamento Il Grifone di Eboli. Qui, lontano dalle pressioni e dalle luci della ribalta agonistica, Varenne fu accudito con la massima dedizione e una professionalità esemplare fino al momento della sua commossa scomparsa.

La decisione di conservare le sue preziose ceneri all'interno della stessa struttura non è soltanto un gesto di profondo rispetto e di affettuosa memoria per un animale così eccezionale, ma rappresenta anche un tangibile segno di gratitudine e di eterna riconoscenza per l'inestimabile e duraturo contributo che questo magnifico esemplare ha offerto al mondo delle corse, elevando il prestigio dell'ippica e ispirando generazioni di appassionati e professionisti del settore.

L'Allevamento Il Grifone di Eboli: custode della memoria di Varenne

L'Allevamento Il Grifone, una struttura rinomata e apprezzata situata nella suggestiva cornice di Eboli, in provincia di Salerno, è divenuto particolarmente noto nel settore per aver rappresentato la dimora prescelta di Varenne durante la sua fase di ritiro dalle competizioni.

Questa prestigiosa struttura si dedica con instancabile passione e comprovata competenza alla cura meticolosa e all'allevamento specializzato di cavalli da corsa, offrendo ambienti spaziosi, moderni e servizi all'avanguardia. Questi sono progettati e realizzati per rispondere alle esigenze specifiche sia degli animali ancora in piena attività agonistica, sia di quelli che, come il mitico Varenne, hanno concluso la loro brillante carriera e godono ora di una meritata e tranquilla pensione, in un ambiente che ne rispetta il benessere e la dignità. L'allevamento aveva accolto il celebre trottatore dopo la conclusione della sua epica carriera, garantendogli un ambiente non solo protetto e confortevole, ma anche perfettamente rispondente a tutte le sue esigenze specifiche di salute e benessere.

La scelta di custodire le ceneri di Varenne proprio in questo luogo, che è stato la sua ultima casa, assume un significato profondamente simbolico e commovente: è un tributo duraturo e un perenne omaggio al cavallo che, con le sue gesta in pista, ha scritto pagine indimenticabili nella storia dell'ippica mondiale e che ha lasciato un segno indelebile e un'eredità inestimabile nella memoria collettiva di tutti coloro che amano e vivono questo sport, dagli appassionati più fedeli e devoti agli operatori e ai professionisti del settore.