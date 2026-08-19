Un incendio di notevoli dimensioni ha scosso la tranquillità della notte tra il 18 e il 19 agosto 2026, interessando una palazzina residenziale situata in via Perugia, nel cuore del popoloso quartiere di Porta Maggiore ad Ascoli Piceno. L'allarme è stato lanciato poco prima della mezzanotte, mobilitando prontamente i vigili del fuoco di Ascoli Piceno. Questi ultimi hanno immediatamente avviato un lungo e complesso intervento, durato diverse ore, con l'obiettivo primario di domare le fiamme e garantire la completa messa in sicurezza dell'intera struttura abitativa.

Il rogo, la cui origine è stata individuata in uno dei garage dell'immobile, ha trovato rapida e pericolosa propagazione a causa della significativa presenza di materiale vario e altamente infiammabile custodito al suo interno, alimentando così le fiamme per un periodo prolungato. La gravità e l'estensione dell'incendio hanno reso indispensabile l'evacuazione immediata di tutti gli occupanti della palazzina, un totale stimato di circa 25 persone. La maggior parte dei residenti ha dovuto trascorrere l'intera notte in strada, in attesa di sviluppi o di una sistemazione alternativa. Alcuni hanno trovato una sistemazione autonoma, mentre altri hanno ricevuto ospitalità in strutture temporanee messe a disposizione dal Comune di Ascoli Piceno, dimostrando la pronta risposta delle autorità locali.

Il meticoloso intervento dei soccorritori e la gestione degli sfollati

L'opera instancabile e meticolosa dei vigili del fuoco si è protratta senza sosta fino alle prime luci dell'alba, quando, dopo ore di intenso lavoro, è stato finalmente possibile dichiarare la cessazione definitiva del pericolo. Le fiamme sono state completamente spente e l'intera area interessata dall'incendio è stata messa in sicurezza, concludendo un'operazione che ha richiesto un impegno considerevole a causa della complessità e della natura dei materiali coinvolti nel rogo. Attualmente, l'attenzione è focalizzata sulle verifiche tecniche approfondite relative alla staticità dell'edificio. Questo è un passaggio fondamentale e obbligatorio, la cui conclusione è necessaria prima di poter autorizzare il rientro degli abitanti nelle proprie abitazioni, garantendo così la loro totale incolumità e sicurezza.

Le indagini sulle cause e il supporto continuo dell'amministrazione comunale

Parallelamente all'attività di messa in sicurezza e alle valutazioni strutturali, le autorità competenti hanno prontamente avviato un'indagine approfondita. L'obiettivo principale è chiarire le cause esatte dell'incendio e determinare con precisione l'origine del rogo, un elemento cruciale per comprendere la dinamica dell'evento. Nel frattempo, il Comune di Ascoli Piceno ha continuato a fornire un supporto essenziale ai residenti colpiti, collaborando attivamente per individuare e offrire soluzioni abitative temporanee adeguate a coloro che non hanno ancora potuto fare ritorno nelle loro case a causa dell'inagibilità dell'edificio.

La situazione complessiva rimane sotto stretto monitoraggio da parte delle autorità, in attesa del completamento sia delle indagini sulle cause che delle indispensabili verifiche strutturali, entrambi elementi cruciali per il pieno ritorno alla normalità e per la sicurezza della comunità.