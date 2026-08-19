Una famiglia composta da madre, padre e una bambina di sette anni è stata assalita da un branco di cavalli allo stato brado sul Monte Generoso, nell'area del Comasco, al confine tra Italia e Svizzera. L'episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio del 18 agosto 2026, ha reso necessario un articolato intervento di soccorso da parte dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato un elicottero per trarre in salvo i tre e il loro cane.

I cavalli, che vivono liberi sulla montagna da anni, si sono avventati contro il cane di proprietà della famiglia. L'aggressione è avvenuta probabilmente a causa dello spavento provocato dal rumore di una moto da trial, che ha indotto gli animali a calpestare e mordere il quadrupede.

Di fronte alla violenza dell'attacco, la famiglia ha immediatamente richiesto l'intervento dei soccorsi.

La sala operativa dei vigili del fuoco di Como, ricevuta la richiesta di aiuto, ha prontamente individuato la posizione della famiglia in quota. Per garantire un recupero rapido ed efficace, è stato mobilitato un elicottero e, contemporaneamente, una squadra di soccorso via terra.

Il complesso intervento di soccorso sul Monte Generoso

L'operazione ha visto il comando provinciale dei vigili del fuoco di Como coordinare l'azione tra i mezzi aerei e le squadre terrestri. L'elicottero ha raggiunto la zona impervia del Monte Generoso, un'area montuosa frequentata da escursionisti e famiglie, nota anche per la presenza di cavalli selvatici.

Il velivolo ha permesso di recuperare gli adulti, la bambina e il cane, trasportandoli in un luogo sicuro.

Dopo il recupero, l'animale, che aveva riportato ferite durante l'aggressione, è stato affidato alle necessarie cure veterinarie. L'efficacia dell'intervento aereo è stata cruciale per la tempestività e la sicurezza del trasporto.

L'importanza dei vigili del fuoco nel soccorso montano

I vigili del fuoco rivestono un ruolo fondamentale negli interventi di soccorso in aree montane e difficilmente accessibili. Il comando provinciale di Como, al pari di altre unità sul territorio nazionale, è equipaggiato con personale altamente specializzato e mezzi avanzati, inclusi gli elicotteri, essenziali per operazioni di recupero e assistenza in situazioni di emergenza.

Questi interventi sono indispensabili per assicurare la sicurezza di escursionisti e residenti in zone dove la presenza di animali allo stato brado può rappresentare un rischio imprevisto.

L'utilizzo di elicotteri nelle operazioni di soccorso, come dimostrato in questo e in altri episodi nel territorio lombardo, consente di intervenire con la massima tempestività in caso di incidenti o aggressioni che coinvolgono persone e animali, garantendo un trasporto rapido verso strutture sicure o sanitarie e minimizzando i tempi di attesa in situazioni critiche.