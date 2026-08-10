L'arresto di Walter Lavitola conferma la gravità e complessità dell'attentato subito da Sigfrido Ranucci. Lo ha dichiarato l'avvocato Roberto De Vita, legale del giornalista, sottolineando l'importanza fondamentale di «comprendere il movente e il contesto di maturazione» dell'episodio. Questa dichiarazione segue l'azione delle autorità che hanno proceduto all'arresto di Lavitola in relazione all'aggressione contro il conduttore.

De Vita ha inoltre evidenziato una chiara distinzione: mentre per l'Autorità Giudiziaria Ranucci è la vittima, alcuni giornalisti ed esponenti politici starebbero strumentalizzando l'attentato.

Secondo il legale, l'aggressione verrebbe «trasformata nel pretesto per regolare i conti con Report e con i suoi giornalisti», inquadrando tale condotta in una «strategia parossistica volta a delegittimare il giornalismo di inchiesta».

Le indagini sull'attentato a Ranucci

L'arresto di Walter Lavitola rappresenta un passo significativo nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Le autorità giudiziarie hanno ribadito la posizione di Ranucci come vittima, evidenziando la necessità di chiarire le motivazioni che hanno portato all'azione. L'attenzione degli inquirenti si concentra ora sulla ricostruzione del contesto e sulle possibili implicazioni del gesto.

Riconosciuto il metodo mafioso

La gravità dell'episodio è stata ulteriormente rafforzata dalla conferma delle misure cautelari da parte del Tribunale del Riesame.

Quest'ultimo ha riconosciuto la presenza di un metodo mafioso nell'azione relativa all'attentato a Ranucci. Tale valutazione accresce la serietà del caso e sottolinea l'importanza delle indagini in corso per risalire al movente e ai responsabili. Le autorità giudiziarie continuano a lavorare per fare piena luce sulle dinamiche e sulle motivazioni dell'aggressione.