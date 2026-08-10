Proseguono senza sosta le ricerche della minorenne scomparsa dalla sua abitazione a Giove, in provincia di Terni. L'allontanamento della giovane, avvenuto lo scorso 22 luglio, ha innescato un'ampia mobilitazione delle forze dell'ordine e delle istituzioni locali. La Prefettura di Terni ha ufficialmente comunicato che, nonostante l'intenso impegno profuso, non si hanno ancora notizie della ragazza. Le operazioni di ricerca sono state avviate immediatamente dopo la denuncia della scomparsa e hanno visto il coinvolgimento attivo di tutte le forze di polizia del territorio, su esplicita richiesta della Prefettura stessa, per garantire la massima copertura investigativa.

Le attività di ricerca: dall'allontanamento al coordinamento istituzionale

Le prime fasi delle indagini hanno permesso di rintracciare l'ultima posizione nota del telefono cellulare della minore, che è stato localizzato nella città di Torino. Tuttavia, da quel momento, non sono emerse ulteriori informazioni utili a ricostruire gli spostamenti della ragazza o a fornire indizi concreti sul suo attuale stato. Nonostante gli sforzi congiunti delle autorità e delle forze dell'ordine coinvolte, la Prefettura di Terni ha ribadito con fermezza che la priorità assoluta rimane quella di proseguire le ricerche senza interruzione. L'obiettivo è quello di mettere a sistema e valorizzare ogni singolo elemento raccolto fino a questo momento, con la speranza di ottenere un esito positivo e ritrovare la giovane scomparsa.

Convocazione del tavolo di coordinamento: un impegno istituzionale rafforzato

Per intensificare le azioni e ottimizzare le strategie, il prefetto Antonietta Orlando ha disposto la convocazione di un tavolo di coordinamento. L'incontro è stato fissato per il pomeriggio dell'11 agosto e rappresenta un momento cruciale per fare il punto della situazione in maniera approfondita. Durante la riunione, verranno condivisi tutti gli elementi emersi dalle indagini e dalle attività sul campo, e si valuteranno attentamente eventuali ulteriori iniziative da mettere in campo per la prosecuzione delle ricerche. Il prefetto ha enfatizzato l'importanza di questa sinergia istituzionale, dichiarando: "Ho ritenuto, pertanto, opportuno convocare un tavolo di coordinamento per fare il punto sulle attività sinora svolte e individuare, con il contributo di tutte le componenti, le modalità più efficaci per la prosecuzione delle ricerche.

L’impegno delle Istituzioni e di tutte le forze coinvolte resta massimo."

La Prefettura di Terni continua a svolgere un ruolo fondamentale nel coordinamento delle attività che vedono impegnate non solo le forze di polizia, ma anche gli altri enti preposti alla gestione delle emergenze e alla tutela della sicurezza pubblica sul territorio provinciale. L'obiettivo principale e condiviso da tutte le parti coinvolte rimane il ritrovamento della minorenne, garantendo il massimo coordinamento e la piena collaborazione tra tutti i soggetti attivamente impegnati in questa delicata e urgente operazione di ricerca.