Un automobilista cinquantenne residente nel Parmense è stato denunciato dalla Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense con le accuse di lesioni personali e violenza privata. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi sulla strada per Neviano, in direzione Traversetolo, nel Parmense, ha visto l'uomo coinvolto in una violenta lite con un ciclista, culminata in un'aggressione fisica dopo un sorpasso.

L'aggressione dopo il sorpasso: la dinamica dei fatti

La ricostruzione preliminare dei fatti indica che l'automobilista avrebbe dapprima superato un gruppo di ciclisti.

Subito dopo il sorpasso, l'uomo avrebbe fermato il proprio veicolo, scendendo dall'auto per affrontare uno dei ciclisti, anch'egli cinquantenne e residente in provincia di Parma. La discussione, inizialmente verbale, è rapidamente degenerata in un'aggressione fisica. Durante lo scontro, il ciclista sarebbe caduto nel fosso adiacente la carreggiata; alcune testimonianze suggeriscono che potrebbe essere stato spinto. La scena ha attirato l'attenzione di un passante che, credendo si trattasse di un incidente stradale con investimento, ha prontamente allertato i soccorsi e la centrale operativa della Polizia Locale.

L'intervento delle forze dell'ordine e le accuse

Gli agenti, giunti sul posto, hanno accertato che non si trattava di un sinistro veicolare, bensì di un litigio nato nel contesto di un sorpasso e sfociato in violenza.

Il ciclista coinvolto nell'alterco è stato immediatamente soccorso e trasportato in ambulanza al pronto soccorso per le cure necessarie. Nonostante alcune versioni parzialmente divergenti riguardo le precise modalità con cui il ciclista sia finito nel fosso, la Polizia Locale ha proceduto con la denuncia a carico dell'automobilista. Le ipotesi di reato di lesioni personali e violenza privata sono ora sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria, che dovrà determinare le responsabilità e le eventuali conseguenze legali dell'accaduto.

La condanna del sindaco: "Ennesimo atto di intolleranza"

L'episodio ha suscitato la ferma condanna delle istituzioni locali. Il sindaco di Traversetolo e assessore alla Polizia Locale dell'Unione Pedemontana, Simone Dall'Orto, ha rilasciato una dichiarazione in merito, definendo l'accaduto – qualora accertato nelle sue dinamiche – come "l'ennesimo atto di intolleranza nei confronti dei ciclisti".

Il sindaco ha sottolineato come i ciclisti, al pari dei pedoni, rappresentino gli utenti deboli della strada, meritevoli di particolare tutela e rispetto. Dall'Orto ha concluso il suo intervento con un appello alla riflessione e alla convivenza civile: "Credo ci sia la necessità di riflettere su episodi come questi, perché se è vero che tutti sono tenuti a rispettare le regole, è altrettanto vero che occorre convivere civilmente, senza lasciarsi andare a comportamenti violenti". La vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sul rispetto reciproco tra le diverse categorie di utenti della viabilità.