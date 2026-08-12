Un uomo di 66 anni è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Quindici, nell'Avellinese, con l'accusa di lesioni aggravate e minacce. L'episodio, scaturito da una violenta lite familiare per questioni di eredità, ha visto l'uomo aggredire la sorella e il cognato con un bastone. Anche la moglie dell'aggressore è stata allontanata dalla casa familiare per concorso nel reato.

I fatti si sono consumati all'interno di un'abitazione nel comune irpino, dove due nuclei familiari vivevano una convivenza forzata da circa un mese a causa di presunti motivi ereditari.

Questa situazione aveva generato un clima di costante tensione e discussioni.

Nel pomeriggio di ieri, al culmine dell'ennesima discussione, il 66enne ha impugnato un bastone e ha colpito violentemente la sorella e il cognato. Quest'ultimo ha riportato le conseguenze più gravi, subendo fratture e ferite varie che hanno richiesto immediate cure mediche.

L'immediato intervento dei Carabinieri di Quindici è stato decisivo per interrompere l'aggressione, scongiurare conseguenze più gravi e riportare la calma tra le persone coinvolte.

L'Arresto e le Misure Cautelari

Terminate le formalità di rito, il 66enne è stato condotto nella casa circondariale di Avellino. Per la sua condotta attiva e il concorso nel reato, la moglie dell'uomo è stata disposta l'allontanamento dalla casa familiare.

Il Ruolo della Stazione di Quindici

La stazione Carabinieri di Quindici, unità operativa che ha gestito l'intervento, è un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio. Ubicata in via San Sebastiano 46 a Quindici (AV), fa parte della Compagnia di Baiano, garantendo controllo costante e tutela dell'ordine pubblico nell'area irpina.