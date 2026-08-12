Il Comune di Genova ha lanciato un'iniziativa strategica per potenziare le attività dedicate alla popolazione over 65. Attivo fino a dicembre 2026, con riavvio previsto nel 2027, un bando pubblico è stato indetto per la ricerca di sponsor privati. L'obiettivo è sostenere e implementare programmi di soggiorni vacanza e attività di socializzazione, promuovendo il benessere psicofisico, la partecipazione sociale e l'invecchiamento attivo per i cittadini senior genovesi, attraverso interventi mirati di socializzazione, prevenzione e inclusione.

L'iniziativa, denominata "Ricerca sponsor 2026 Soggiorni vacanza e attività di socializzazione per i cittadini senior", nasce dalla collaborazione tra l'amministrazione comunale, associazioni ed enti del terzo settore.

Il progetto segue il successo dei soggiorni estivi a costi calmierati, che hanno coinvolto 180 persone anziane. Per i prossimi mesi, il Comune intende ampliare l'offerta con nuove attività specifiche. Tra queste figurano percorsi di informazione e prevenzione per stili di vita sani, iniziative di socializzazione e benessere, attività culturali e ricreative inclusive, e interventi per la valorizzazione degli alloggi sociali, migliorando la qualità dell'abitare e favorendo autonomia, sicurezza e inclusione sociale.

Già quattro soggetti privati hanno aderito, finanziando attivamente il progetto. L'assessora comunale al Welfare, Cristina Lodi, ha evidenziato il ruolo cruciale di tale supporto: "Offrire alle persone anziane – anche in condizioni di fragilità sociale ed economica – la possibilità di partecipare a soggiorni estivi è merito degli sponsor che hanno creduto convintamente nella nostra proposta.

Il contributo dei privati ci aiuta a implementare e potenziare ulteriormente le iniziative di socializzazione e inclusione degli over 65, in aggiunta ai servizi ordinari garantiti dal Comune attraverso il proprio bilancio".

Un modello condiviso per il benessere senior

Il progetto si fonda su un modello di amministrazione condivisa, valorizzando la collaborazione tra ente pubblico, soggetti privati e comunità locale. Questo approccio rappresenta il cuore dell'iniziativa: un percorso strutturato per generare un cambiamento concreto nella qualità della vita delle persone anziane. L'obiettivo è rafforzare il tessuto sociale genovese e contribuire alla costruzione di una città più accogliente, solidale, inclusiva e attenta ai bisogni della sua popolazione senior.

L'iniziativa si prefigge un impatto tangibile e misurabile. Tra gli obiettivi principali vi sono il miglioramento della qualità della vita dei partecipanti, la riduzione della solitudine, il rafforzamento delle reti relazionali e l'attivazione di nuove forme di partecipazione alla vita della comunità.

Come aderire e contatti utili

La ricerca di sponsor proseguirà fino al 31 dicembre 2026. Le aziende e i privati interessati possono consultare il documento ufficiale del progetto, intitolato "Progetto Ricerca Sponsor 2026 Soggiorni Vacanza e Attività di Socializzazione per i cittadini Senior". Questo documento fornisce dettagli su attività, destinatari, target di riferimento, punti di forza, categorie di sponsorizzazione e i relativi benefit.

Per informazioni o per manifestare interesse, è possibile contattare i referenti del progetto: Bruna Poggi (Responsabile Unità Operativa Area Anziani, Comune di Genova), Oriano Pianezza e Patrizia Viacava (Ufficio Relazioni con le Aziende & Fundraising, Gabinetto del Sindaco, Comune di Genova). In alternativa, l'URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Genova è a disposizione per ulteriori chiarimenti.