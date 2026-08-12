Fit-Cisl Umbria e Fast Ferrovie hanno lanciato un accorato appello per porre fine alle crescenti aggressioni contro il personale dei trasporti nella regione. I due sindacati hanno espresso una profonda e condivisa preoccupazione per l'escalation di episodi di violenza che colpiscono quotidianamente i lavoratori del settore ferroviario e del trasporto pubblico locale in Umbria, chiedendo misure urgenti per la loro tutela.

Allarme aggressioni: richieste sindacali e dati

Le aggressioni, come evidenziato dai sindacati, si verificano con preoccupante frequenza sia a bordo dei convogli ferroviari che all'interno degli impianti e delle stazioni.

Fit-Cisl Umbria e Fast Ferrovie hanno ribadito con forza che la sicurezza dei lavoratori non è negoziabile e deve rappresentare una priorità assoluta per tutte le parti coinvolte. Per questo, è stata avanzata la richiesta di adottare misure immediate e concrete volte a proteggere efficacemente il personale. Tra le proposte più urgenti, spicca l'incremento della presenza delle forze dell'ordine sui mezzi di trasporto e nelle aree delle stazioni, affiancato da interventi mirati e specifici per la prevenzione di atti violenti, attraverso campagne di sensibilizzazione e sistemi di monitoraggio potenziati. I sindacati hanno inoltre chiarito che il fenomeno delle aggressioni non si limita ai soli lavoratori delle ferrovie, ma si estende purtroppo anche al personale degli autobus e a quello impiegato in altri servizi essenziali del trasporto pubblico locale.

Hanno sottolineato l'indispensabile necessità di una collaborazione sinergica tra istituzioni, aziende di trasporto e forze dell'ordine per creare e mantenere un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso per tutti.

L'impegno di Fit-Cisl Umbria per la sicurezza dei lavoratori

Fit-Cisl Umbria si configura come la federazione regionale della Fit-Cisl, un sindacato di riferimento che rappresenta con dedizione i lavoratori dei trasporti e dei servizi a essi correlati. La missione principale dell'organizzazione è la tutela dei diritti e la garanzia della sicurezza dei lavoratori del settore. A tal fine, Fit-Cisl Umbria promuove costantemente iniziative, negoziazioni e accordi volti a migliorare in modo tangibile le condizioni lavorative.

L'azione di Fit-Cisl Umbria si dispiega capillarmente sul territorio regionale, con l'obiettivo primario di assicurare una rappresentanza solida e un supporto costante ai propri iscritti. Questo include l'intervento tempestivo in situazioni di emergenza, il dialogo costruttivo e continuo con le istituzioni locali e nazionali, e la partecipazione attiva alla definizione delle politiche del settore. I sindacati hanno concluso il loro pressante appello ribadendo l'urgenza di "interventi concreti e tempestivi" per arginare e fermare definitivamente le aggressioni, invitando tutte le parti interessate a un confronto immediato e costruttivo per individuare e implementare soluzioni realmente efficaci e durature.