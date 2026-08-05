Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Roma dai carabinieri, gravemente indiziato di aver aggredito la sua ex compagna. L'episodio, avvenuto il 5 agosto 2026 nel quartiere Montesacro, in via Tagliacozzo, ha visto l'uomo attendere la donna nei pressi della sua abitazione per poi aggredirla fisicamente, danneggiarle l'automobile e sottrarle il cellulare. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha permesso di fermare l'aggressore, portando alla sua detenzione.

L'aggressione e l'intervento dei Carabinieri

Secondo quanto ricostruito, l'uomo, un 38enne residente nella Capitale, avrebbe atteso la sua ex compagna in strada, nei pressi della sua abitazione.

Una volta individuata, l'avrebbe aggredita con violenza, provocandole lesioni e danneggiando la sua vettura. Non solo, ma le avrebbe anche sottratto il telefono cellulare, un gesto che ha aggravato ulteriormente la condotta persecutoria. I carabinieri della stazione di Santa Maria del Soccorso, allertati immediatamente, sono giunti sul posto e hanno proceduto all'arresto dell'uomo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, un reato che evidenzia la gravità della situazione e la reiterazione di comportamenti violenti.

L'attivazione del Codice Rosso e il sostegno alle vittime

La donna, vittima dell'aggressione, è stata prontamente soccorsa e trasportata al Policlinico ‘Umberto I’ per le necessarie cure mediche.

Successivamente, è stata presa in carico dal Centro Antiviolenza di zona, un'istituzione fondamentale per il supporto alle vittime di violenza. Ai militari, la donna ha raccontato di essere da tempo oggetto di continui episodi violenti da parte dell'ex convivente, aggressioni che si sarebbero verificate anche in presenza del loro figlio minore, un dettaglio che sottolinea la drammaticità del contesto familiare. Di fronte a tale quadro, i carabinieri hanno immediatamente attivato la procedura del Codice Rosso, un protocollo d'intervento rapido e prioritario per i casi di violenza domestica e di genere, volto a garantire la massima tutela alle persone offese.

La detenzione e il ruolo del Centro Antiviolenza

L'uomo arrestato è stato condotto nel carcere romano di Regina Coeli, dove resta a disposizione dell'Autorità giudiziaria. L'attivazione del Codice Rosso, introdotto dalla legge n. 69 del 2019, rappresenta un passo cruciale per la protezione delle vittime, prevedendo l'adozione di misure urgenti e l'intervento immediato delle forze dell'ordine. Questa normativa assicura una corsia preferenziale nell'accesso alle tutele e agli interventi delle autorità competenti, accelerando i processi e offrendo risposte rapide. Il Centro Antiviolenza, che ha accolto la donna, svolge un ruolo essenziale, fornendo supporto psicologico, legale e sociale alle persone che subiscono maltrattamenti e violenze, accompagnandole in percorsi di fuoriuscita dalla situazione di pericolo e offrendo un punto di riferimento costante.