Il progetto per la circonvallazione ferroviaria di Bolzano, un'opera strategica mirata a potenziare la linea del Brennero, è stato ufficialmente consegnato a Rfi da Fs Engineering, società parte del Gruppo Fs. L'intervento si inserisce nel più ampio piano di sviluppo che prevede il potenziamento a quattro binari della tratta tra Prato all'Isarco e Bronzolo. L'obiettivo primario è deviare il traffico merci, facendolo transitare prevalentemente in galleria, per bypassare il centro abitato di Bolzano. Questa soluzione punta a una riduzione significativa e duratura dell'inquinamento acustico nelle zone residenziali di Cardano, Rencio, Bolzano, Laives e Bronzolo, migliorando così la qualità della vita dei residenti.

L'iter progettuale e il coinvolgimento degli enti locali

La consegna del progetto segna un momento cruciale, fornendo per la prima volta un documento concreto per l'infrastruttura. L'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider, ha evidenziato l'importanza di questo passo, affermando che “Per la prima volta disponiamo di un progetto concreto, che ora potrà essere esaminato nel dettaglio e discusso con il territorio”. Rfi avvierà una fase di valutazione della documentazione, preludio all'iter autorizzativo previsto in autunno. A partire da metà settembre, le amministrazioni comunali interessate saranno informate in modo approfondito sui dettagli dell'opera. Successivamente, prenderà il via l'analisi tecnica della documentazione progettuale, con un ruolo centrale affidato all’Osservatorio Bbt.

Questo organismo avrà il compito di raccogliere e coordinare le osservazioni e le proposte di miglioramento provenienti dalla Provincia e dai Comuni coinvolti, garantendo un processo partecipativo.

Il ruolo dell'Osservatorio Bbt e il confronto con il territorio

Martin Ausserdorfer, direttore dell’Osservatorio Bbt, ha sottolineato l'inizio di una fase decisiva per il progetto. “Sarà un processo intenso, che richiederà un confronto concreto, corretto e costruttivo tra tutti i soggetti coinvolti”, ha dichiarato Ausserdorfer, riconoscendo le “elevate aspettative nei Comuni interessati e tra la popolazione”. L'autunno vedrà l'approfondimento dei contenuti e dei dettagli specifici del progetto. Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha assicurato il pieno supporto della Provincia, che “accompagnerà attivamente l’intero processo”.

Kompatscher ha ribadito l'impegno a proseguire il confronto “fino alla conclusione dell’iter”, come già avvenuto per le tratte precedenti dell’accesso sud al Brennero, con l'obiettivo comune di raggiungere, insieme a Comuni e stakeholder, la migliore soluzione possibile per l’Alto Adige.

Il dialogo costante per le infrastrutture ferroviarie

Il progetto della circonvallazione di Bolzano si inserisce in un contesto di dialogo continuo tra la Provincia e le amministrazioni comunali per lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie. Esempi precedenti, come il raddoppio della linea Bolzano-Merano, hanno visto l'organizzazione di tavoli tecnici di aggiornamento che hanno coinvolto esperti, assessori provinciali e rappresentanti dei Comuni.

In queste occasioni, l’assessore Daniel Alfreider ha sempre enfatizzato l'importanza di perseguire soluzioni condivise che rispondano efficacemente alle esigenze della popolazione locale, ponendo sempre al primo posto l'interesse pubblico. L'obiettivo è garantire un servizio ferroviario più efficiente e moderno per l'intera valle, attraverso un confronto costruttivo e mirato a ottenere il massimo consenso tra i rappresentanti cittadini e i proprietari dei terreni.