L'ondata di caldo che sta interessando Firenze prosegue, con temperature percepite che raggiungono i 39 gradi. Tuttavia, il nuovo bollettino del ministero della Salute indica un'attenuazione del fenomeno nei prossimi giorni. La città rimane in codice rosso per altre quarantotto ore, ma da venerdì 14 agosto il livello di allerta potrebbe scendere da 3 a 1, segnalando un miglioramento della situazione generale.

Previsioni e rilevazioni termiche a Firenze

Per la giornata odierna, le previsioni indicano 37 gradi alle ore 14, con una massima percepita di 39 gradi.

Giovedì, si attende un lieve calo, con valori previsti di 36 gradi e una temperatura percepita di 37. Le stime per venerdì mostrano un ulteriore decremento, con 34 gradi alle 14 e una massima percepita di 35. Le temperature massime registrate nella giornata di ieri hanno toccato i 39,8 gradi all’Orto Botanico, 39,1 gradi a Boboli e 38,2 gradi presso la stazione di Firenze Università. Anche durante le ore notturne, i valori termici sono rimasti elevati, con 24 gradi all’Orto Botanico, 22,8 a Boboli e 22,7 a Firenze Università.

Monitoraggio costante e impatto sulla città

Questa mattina, alle 9:45, le rilevazioni mostravano 33,6 gradi all’Orto Botanico e 32,3 gradi sia al Giardino di Boboli che a Firenze Università, con quest'ultima misurazione effettuata alle ore 10.

L'area di Firenze continua a essere interessata da valori termici superiori alla media stagionale, una condizione che ha reso necessaria l'emissione del codice rosso. Il ministero della Salute, attraverso il proprio bollettino, monitora costantemente la situazione, aggiornando i livelli di allerta per le principali città italiane, inclusa Firenze, al fine di mitigare i potenziali rischi per la salute pubblica associati alle ondate di calore.