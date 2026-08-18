La Protezione Civile della Regione Campania ha esteso l'allerta meteo di colore giallo su tutto il territorio regionale, valida fino alle ore 20:00 di oggi, 18 agosto 2026. L'avviso segnala il rischio di fenomeni meteorologici intensi e improvvisi, in particolare temporali, vento e fulmini, e invita all'adozione di misure preventive per fronteggiare i potenziali pericoli.

Previsioni e rischi specifici

Sono attesi rovesci e temporali improvvisi, che potranno manifestarsi con particolare intensità a livello locale. Il quadro meteorologico si presenta instabile, con fenomeni in rapida evoluzione.

Tra gli effetti più probabili si segnalano grandine, forti raffiche di vento e fulmini, con possibili danni a coperture e strutture esposte.

L'allerta evidenzia anche un significativo rischio idrogeologico. Sono previsti allagamenti, esondazioni, il superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua e lo scorrimento delle acque sulle sedi stradali. Si aggiungono l'innalzamento dei livelli idrometrici, la caduta massi e frane, queste ultime favorite dalla fragilità dei suoli.

Misure preventive e raccomandazioni

La Protezione Civile regionale raccomanda alle autorità competenti di adottare tutte le misure strutturali e non strutturali per prevenire e mitigare i fenomeni previsti. È fondamentale, in particolare, verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche.

I Comuni sono invitati ad applicare le rispettive pianificazioni di protezione civile per ridurre i rischi connessi agli eventi meteorologici.

Questa proroga dell'allerta riflette la costante attenzione delle autorità regionali nel monitorare l'evoluzione delle condizioni meteo-idrogeologiche, per garantire la sicurezza di popolazione e infrastrutture sul territorio campano.