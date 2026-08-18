Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di sabato 1 agosto 2026 lungo la strada statale 90 delle Puglie, nella zona Variante di Ariano Irpino, in prossimità di un distributore di carburante. Lo scontro ha coinvolto una moto, condotta da un carabiniere di 32 anni originario della provincia di Foggia e recentemente in servizio presso la stazione di Montecalvo Irpino, e un’automobile guidata da una donna di 28 anni residente nel luogo dell'incidente.

L’impatto è avvenuto mentre il militare procedeva in direzione Napoli. Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia municipale, che ha avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.

La conducente dell’auto è rimasta illesa e ha prontamente fermato il veicolo per prestare soccorso e allertare le autorità. Il carabiniere, a seguito dello schianto, è stato sbalzato sull’asfalto ed è stato trovato privo di sensi all’arrivo dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti rapidamente un’ambulanza del 118, allertata dalla centrale operativa di Avellino, e una pattuglia della polizia municipale. Il militare, giunto in codice rosso al pronto soccorso di via Maddalena, è stato immediatamente preso in carico dall’equipe medica guidata dal dottor Giuseppe Clemente, che ha provveduto a stabilizzarlo e intubarlo.

Le gravi condizioni del carabiniere e il trasferimento d'urgenza

Dopo le prime e necessarie cure, il carabiniere è stato trasferito d'urgenza con un’eliambulanza all’Ospedale del Mare di Napoli.

Qui è stato ricoverato in prognosi riservata, a causa delle gravi lesioni riportate, tra cui un serio politrauma e contusioni polmonari estese. Le operazioni di atterraggio e decollo dell’elisuperficie Maddalena sono state coordinate dai vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, garantendo la sicurezza del delicato trasporto aereo.

La strada statale 90 delle Puglie: un'arteria di collegamento strategica

La strada statale 90 delle Puglie rappresenta una delle principali arterie di collegamento tra la Campania e la Puglia. Questa infrastruttura, gestita da Anas, attraversa territori caratterizzati da un traffico veicolare spesso intenso, specialmente durante i fine settimana e nei periodi estivi. L’arteria riveste un ruolo strategico per i trasporti tra le due regioni, offrendo numerosi accessi a centri abitati e aree di servizio lungo il suo percorso.