I Carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni hanno intensificato le loro attività di controllo e monitoraggio sul territorio, concentrandosi sul contrasto ai furti d'acqua. L'obiettivo è individuare e smantellare gli allacci abusivi alla rete idrica pubblica, una pratica illecita che compromette la gestione delle risorse. Questa operazione è stata avviata anche in risposta a diverse segnalazioni di dispersioni idriche, registrate nei Comuni dell'area dello Stretto. Tali dispersioni, spesso correlate a prelievi illegali, evidenziano la necessità di interventi decisi per salvaguardare la risorsa idrica e assicurare l'integrità del servizio pubblico.

Verifiche e sequestri a Campo Calabro

Nel quadro di questa strategia di controllo, i militari della Stazione di Campo Calabro hanno condotto verifiche approfondite. Grazie a queste indagini, è stato possibile accertare, in due circostanze distinte, la presenza di sistemi di allaccio abusivo alla rete idrica pubblica. Questi collegamenti non autorizzati rappresentano un illecito penale e un danno per la collettività. Il materiale specifico utilizzato per la realizzazione di tali allacci è stato prontamente sequestrato dalle autorità, in conformità con le disposizioni di legge e a tutela della proprietà pubblica.

Denunce per furto aggravato e impegno per la legalità

A seguito degli accertamenti e dei sequestri, le persone coinvolte nella realizzazione e nell'utilizzo di questi allacci illeciti sono state formalmente denunciate all'Autorità Giudiziaria per furto aggravato.

Questa azione sottolinea la determinazione delle forze dell'ordine nel perseguire chi si rende responsabile di pratiche che sottraggono beni comuni e danneggiano l'interesse pubblico. Le operazioni dei Carabinieri di Villa San Giovanni si inseriscono in una vasta attività di controllo e prevenzione. L'obiettivo è duplice: garantire la regolarità dell'approvvigionamento idrico per tutti i cittadini e contrastare con fermezza tutte quelle condotte illecite che possono compromettere l'efficienza e la qualità del servizio pubblico essenziale, tutelando così l'intera comunità.