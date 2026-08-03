La Procura di Napoli ha avviato una serie di accertamenti approfonditi sulla messa in sicurezza di alcuni costoni nell'area dei Campi Flegrei. L'iniziativa giunge dopo che queste formazioni geologiche sono state identificate come a rischio a seguito di una recente e violenta scossa sismica. Il fascicolo, attualmente di natura esplorativa, è gestito dalla sezione "lavoro e colpe professionali", sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Antonio Ricci. Al momento, non si ipotizzano reati e non risultano persone iscritte nel registro degli indagati.

Gli accertamenti della Procura mirano ad acquisire tutta la documentazione pertinente agli interventi di consolidamento. È emerso che, nonostante fossero stati stanziati fondi specifici per la messa in sicurezza dei costoni, tali risorse risultano a oggi inutilizzate. L'attenzione si concentra, in particolare, sull'iter amministrativo e operativo che ha impedito l'attuazione di queste misure di prevenzione.

Parte integrante delle indagini è quanto accaduto in via Gerolomini, nel comune di Pozzuoli. Qui, la sera di venerdì, una scossa di magnitudo 4.7 con epicentro proprio nei Campi Flegrei ha provocato il drammatico crollo di una porzione del costone del Monte Olibano. L'evento ha visto massi di grandi dimensioni schiacciare auto e scooter parcheggiati in uno spiazzo antistante una palazzina, causando anche feriti gravi.

Il video del cedimento, che ha rapidamente fatto il giro dei social, ha mostrato la caduta impetuosa dei massi e la zona avvolta da una densa nube di detriti, generando minuti di panico tra i presenti.

Fondi e interventi per la sicurezza dei costoni

La questione dei fondi stanziati ma non impiegati per la messa in sicurezza dei costoni dei Campi Flegrei è un punto centrale dell'inchiesta. La Procura intende fare chiarezza sulle tempistiche e sulle eventuali responsabilità legate alla mancata esecuzione delle opere necessarie. L'obiettivo è comprendere le ragioni dietro il blocco di queste risorse, fondamentali per la tutela del territorio e della popolazione.

Sicurezza e infrastrutture nell'area flegrea

I recenti fenomeni di bradisismo e l'attività sismica nei Campi Flegrei hanno acceso i riflettori sulla necessità di rafforzare le infrastrutture e la sicurezza pubblica nell'intera area. Un esempio significativo è il recente dissequestro di un pontone galleggiante nel porto di Pozzuoli. La sua realizzazione è considerata di rilevanza strategica per garantire la continuità e la sicurezza dei collegamenti marittimi con le isole di Ischia e Procida. L'intervento, coordinato dal commissario straordinario e dalla Regione Campania, è volto a permettere l'attracco sicuro delle navi, rispondendo così alle pressanti esigenze di mobilità e alla tutela dell'incolumità pubblica in un'area costantemente monitorata per i movimenti del suolo.